Els col·legis electorals de la Seu d’Urgell, preparats per als comicis

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell preveu que tots els col·legis electorals del municipi es podran constituir amb normalitat aquest diumenge, 14 de febrer, per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya. Des del consistori urgellenc han assegurat que ja tenen garantits els mitjans, tant humans com tècnics, perquè es pugui desenvolupar la jornada electoral i, especialment, perquè aquesta es pugui fer amb totes les mesures de seguretat contra la COVID-19 i evitant en tot moment les aglomeracions. Per això s’ha previst, entre d’altres mesures, circuits de sentit únic per impedir creuaments de persones als locals de votació.

El vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha explicat a RàdioSeu que aquests comicis arriben en un context “excepcional, per la situació actual de pandèmia”, i que han seguit estrictament les indicacions del Procicat perquè es puguin fer “amb la màxima normalitat possible”. Pel que fa a la constitució de les 13 meses, Viaplana ha confirmat que ja compten amb tots els efectius humans necessaris, que han de ser un mínim de 9 per mesa (3 titulars, 3 suplents i 3 segons suplents). En total, 117 persones.

I quant a les al·legacions, a la Seu, la Junta Electoral Central (JEC) n’ha acceptat 36. D’aquestes, 7 corresponien a la mesa de l’Arxiu Comarcal, cosa que ha fet que en aquest cas s’hagués de repetir el sorteig. Segons l’Ajuntament, la xifra de 36 no és molt diferent de la d’anteriors cites. Per exemple, el desembre de 2017 se’n va acceptar 31.

Tot i això, l’ens municipal ha indicat que el nombre total d’al·legacions presentades sí que ha estat molt més elevada que en anteriors ocasions: a la Seu se n’ha presentat prop d’un centenar. I a tot Catalunya, més de 20.500; és a dir, han al·legat al voltant d’un 25% dels 82.000 convocats, que han de constituir un total de 9.117 meses. Malgrat tot, des del Govern han assegurat que a data d’avui el 99% de meses de Catalunya ja té a punt totes les persones necessàries per obrir.

Les meses de la Sala de Sant Domènec, a la zona esportiva

Tal com ja es va anunciar la setmana passada, la principal novetat en aquestes eleccions és que hi ha canvis d’ubicació en alguns dels principals col·legis electorals, amb l’objectiu de disposar d’espais més amplis i amb bona ventilació. El canvi més significatiu és el de la Sala de Sant Domènec, que per primera vegada en molts anys no acollirà les urnes. Els veïns i veïnes que habitualment voten en aquest edifici (Secció 2 i Secció 3) ho hauran de fer ara a la Pista Polivalent. En el cas de la Secció 1, seguirà estant al Centre Cívic El Passeig, però es votarà a la Sala de la Gent Gran, i no a la sala polivalent.

D’altra banda, en dues seccions s’han doblat els espais per evitar aglomeracions i assegurar la distància interpersonal i la ventilació. Al Centre Cultural Les Monges (Secció 4) s’habilitarà la Sala d’Exposicions La Cuina per als votants amb cognoms que comencin de la lletra A a l’L. Els electors de l’M a la Z s’hauran de dirigir al vestíbul principal. En el cas de la Secció 7, una part dels votants (de l’A a l’L) hauran de votar a l’Arxiu Comarcal, mentre que la resta (de l’M a la Z) ho faran a l’Alberg La Valira.

Els col·legis electorals on no hi haurà canvis són La Salle (Secció 5), el Centre Cívic l’Escorxador (Secció 6 A) i Castellciutat (Secció 6 B). Francesc Viaplana conclou que “ja està tot previst perquè la jornada es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat possible”.

Des de l’Ajuntament, a instàncies del Procicat, s’ha recomanat a la població que, en aquells casos en què ja es tingui decidit el vot, es porti el sobre i la papereta des de casa, per minimitzar així el contacte físic. Tot i això, com en qualsevol cita electoral, als col·legis hi haurà a disposició dels votants les paperetes de tots els partits, els sobres i les cabines per garantir la privadesa del vot.

El consistori, alhora, insisteix en la necessitat de seguir les recomanacions elementals de prevenció de la COVID-19 en qualsevol acte públic: ús obligatori de la mascareta, distància entre persones, higiene de mans i evitar concentracions de gent.

Finalment, tot i reiterar que ja es disposa de tots els mitjans per garantir-hi la màxima seguretat, des de l’Ajuntament de la Seu s’han sumat a les diverses institucions que han lamentat que la justícia espanyola, mitjançant el TSJC, hagi ordenat fer les eleccions aquesta setmana, en contra del criteri de la gran majoria del Parlament, que havia aprovat ajornar-les per cercar una data en què la situació epidemiològica estigués més controlada. En tot cas, remarquen que s’ha aconseguit configurar un dispositiu electoral adaptat a aquesta situació.

S’amplia la possibilitat de fer-se tests d’antígens als segons suplents de les meses electorals

Les persones designades com a 2n suplent a les meses electorals per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya que tindran el pròxim diumenge 14 de febrer poden demanar cita al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència per fer-se el test d’antígens, portant el nomenament i targeta sanitària.

A més, si per algun motiu els titulars i els 1r suplents de les meses electorals no han rebut cita, també poden demanar-la directament al seu CAP.

D’aquesta manera, els 2ns suplents se sumen als presidents i vocals de les meses electorals a la possibilitat de fer-se una prova ràpida de detecció de coronavirus al seu CAP.