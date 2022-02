Els clients qualifiquen FEDA amb una nota de 8,3

Els gairebé 700 clients que han participat el 2021 en l’enquesta anual per conèixer el grau de satisfacció amb FEDA han valorat l’organització amb un 8,3. Es tracta d’una petita evolució respecte al 8,1 de satisfacció mitjana del 2020, quan ja es mantenien els índexs d’excel·lència assolits els darrers anys.

Especialment valorades són l’atenció personal prestada per la plantilla de FEDA, la seva competència professional i la capacitat per solucionar eficaçment problemes tècnics. També que la resposta que ha donat FEDA per pal·liar els greuges econòmics derivats de la Covid-19 és l’adequada per a la gran majoria dels enquestats. La parapública ha dedicat fins a la data més de 6,5 milions d’euros a ajudes a empreses i autònoms afectats per la pandèmia.

Tot i això, més enllà de la valoració quantitativa, de l’enquesta se’n recullen altres conclusions més qualitatives. Per exemple, que hi ha una conscienciació més profunda sobre la competitivitat de les tarifes respecte als països de l’entorn amb la millor qualitat. Aquest any ha estat molt convuls per al sector energètic, s’han assolit els rècords històrics de preus de venda de l’electricitat als mercats dels països veïns, fenomen que inevitablement ha afectat a FEDA, però que en cap cas s’ha repercutit als clients. Per això, des de l’organització se celebra que els clients també hagin reconegut la preocupació de FEDA pel desenvolupament econòmic d’Andorra, la col·laboració en les activitats socials i culturals o els esforços per fomentar les energies renovables.

Precisament, els enquestats consideren que augmentar la producció amb energies renovables ha de ser la principal prioritat de l’empresa. Una missió que està integrada en la definició de l’estratègia per als pròxims anys, en la qual ja es treballa a través de la construcció del parc fotovoltaic de Grau Roig o els estudis per a un parc eòlic al pic del Maià, per exemple. A més, els clients associen i animen l’organització a continuar el camí cap a la sostenibilitat i a la protecció del medi ambient, un mandat que FEDA té plenament integrat en la missió de l’empresa.

D’altra part, de l’opinió dels clients se’n detecten camps de millora, per exemple quant a la informació i els detalls que els hi arriben sobre els projectes de FEDA. Tot i augmentar la valoració d’aquest àmbit d’un 6,9 a un 7,1, recentment s’ha materialitzat el butlletí de notícies FEDA Actualitat per, entre altres, donar resposta a aquestes expectatives. Aquesta newsletter que ja s’ha difós per primer cop al gener, buscarà difondre cada tres mesos tota l’activitat del grup i temes d’interès per a la ciutadania relacionats amb l’energia.

L’enquesta de satisfacció anual és una eina imprescindible per poder copsar les demandes dels clients i permetre a l’entitat orientar les seves accions. De fet, aquestes ja estan alineades amb les principals conclusions, com que FEDA és un actor clau en la transformació del model energètic. Ho haurà de ser, també, més enllà del subministrament elèctric.