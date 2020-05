Els ciutadans d’Andorra provinents d’Espanya, França i Portugal ja no hauran de confinar-se 15 dies

Els ciutadans d’Andorra que provinguin d’una estada a països com Espanya, França i Portugal ja no haurà de complir una quarantena de 15 dies.

Així ho estableix un decret publicat al BOPA que també preveu que no s’hagin de confinar els no residents provinents d’aquests tres països.

Es manté però per a la resta d’estats i serà com ja estava previst de 15 dies naturals i si acrediten que necessiten entrar a Andorra com a cas de força major.

Es preveuen excepcions per al personal diplomàtic i funcionaris d’organitzacions internacionals o humanitàries, en aquest cas s’estableixen mesures de control sanitari.