Els cigrons, un llegum amb contingut en hidrats de carboni

Inclòs dins l’extensa família de les lleguminoses, el cigró és considerat un dels llegums més antics ja que la seva utilització es remunta a temps de la Prehistòria. El principal component nutritiu dels cigrons són els hidrats de carboni, essent-ne el midó el més abundant. L’aportació de proteïnes també és important, tot i que no tant com d’altres llegums com, per exemple, les llenties.

Contràriament, el contingut en lípids (greixos) és més elevat que altres llegums, destaquen els del tipus insaturat, beneficiosos per a la nostra salut. D’altra banda, els cigrons contenen força fibra, un tipus de carbohidrat que ajuda a regular els índex de colesterol i també el trànsit intestinal. El valor calòric dels cigrons és superior al de la resta de llegums seques, situant-se al voltant dels 300 grams per cada 100 de consumits.

Pel que fa a les vitamines i als minerals, destaca l’alt contingut en folats i en vitamina B1; a més de calci, fòsfor, ferro, potassi i magnesi. A causa dels hidrats de carboni complexos que aporta el consum de cigrons, això implica també una aportació important de glucosa, la qual cosa es tradueix en generador d’energia per al nostre organisme. Per aquest motiu, és un aliment adequat per a les persones que fan esforços físics forts.

Donat el baix contingut en sodi, els cigrons són de consum recomanat per a aquelles persones que pateixen d’hipertensió. Aquest no és el cas dels cigrons en conserva, ja que aquests sí que incorporen alts índex de sal. L’alt contingut en fibra dels cigrons fa que parlem d’un aliment que facilita el trànsit intestinal. A més a més, els cigrons tenen un important efecte diürètic.





