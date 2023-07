Els ciberdelinqüents aprofiten la passió pel futbol

Representació d’un ciberdelinqüent (AMIC)

Segons dades d’Avast, líder en seguretat digital i privacitat, i una marca de Gen, els aficionats al futbol de tota Europa ja han estat objecte de ciberatacs els dies que havia partit —especialment en el moment del servei inicial—, mostrant un dràstic augment dels ciberatacs bloquejats. De fet, Espanya ha estat el país en el qual s’ha detectat un major risc de patir ciberatacs des de fonts no verificades durant les retransmissions de partits de la UEFA.

“Com sabem, els ciberdelinqüents capitalitzen les emocions humanes i el desig dels aficionats de veure al seu equip jugar a la UEFA és un fort”, diu David Jursa, Malware Analysis Lead d’Avast. “Desafortunadament, els criminals sovint utilitzen promeses de streaming gratuït com a trampa i atabalen a l’usuari amb anuncis emergents, llocs de phishing, malvertising i altres estafes durant tot l’streaming per a obtenir accés a les dades personals i dispositius de la gent.”





Un negoci arriscat

És legítim que els aficionats estiguin entusiasmats per veure als seus equips jugar en competicions europees i això fa que, sovint, estiguin disposats a endinsar-se en les profunditats d’Internet per a accedir gratis als partits. Per desgràcia, aquest comportament té un preu. Qualsevol que hagués intentat buscar termes com a “Transmissió gratis de l’Inter de Milà contra el Manchester City” coneix els obstacles pels quals passa la gent per a arribar fins a aquests partits: en general, els enllaços de transmissió gratuïta no apareixen en les primeres pàgines dels resultats, sinó més aviat en la cua de cerca.

En la majoria dels casos, aquests enllaços només condueixen a malware sense streaming de vídeo gratuït. El recorregut habitual d’aquesta infecció comença amb una pàgina que mostra una falsa sol·licitud de descàrrega d’un programari de vídeo necessari per a iniciar el streaming. Alerta de spoiler: realment es tracta d’un paquet de malware i no mostrarà streaming després de la seva instal·lació. A vegades també poden sol·licitar dades personals com el correu electrònic, el número de telèfon o l’adreça. Proporcionar aquesta informació porta a la mateixa situació.

Fins i tot quan els aficionats finalment troben una transmissió gratuïta, sovint notaran capes de finestres emergents que oculten el contingut del vídeo i sobre les que cal fer clic per a eliminar-les. Aquestes finestres emergents contenen grans ofertes i anuncis que, sovint, són estafes de phishing i malvertising: fer clic en aquests enllaços pot provocar la infecció dels dispositius, el robatori de les dades de l’usuari i, a vegades, alguna cosa pitjor, com a pèrdues econòmiques i robatori d’identitat.





Dades perilloses

Els investigadors d’Avast van observar pics en els atacs a URL bloquejats durant els partits de la temporada 2022-2023 de la Lliga de Campions de la UEFA. Per a comprendre millor les interaccions entre els visitants i els llocs maliciosos, van analitzar les URL bloquejades a escala mundial i després en els cinc principals països futbolístics d’Europa: Espanya, Itàlia, el Regne Unit, Alemanya i França.

Les dades eren clares. No només es va produir un augment significatiu dels atacs a URL bloquejades en els dies de partit (enfront dels dies en què no hi havia cap partit de futbol important), sinó que els pics de bloquejos es van percebre amb precisió a la mateixa hora en la qual es produïa el servei inicial. En l’àmbit global, Avast va observar un augment de més del 45% en els atacs durant els partits de la UEFA.

Si ens fixem als països, alguns aficionats semblen tenir hàbits d’streaming més arriscats que uns altres, sent els espectadors espanyols els que presenten el risc més gran, amb un augment dels atacs durant els partits de més del 154%. Amb ànim de fer l’ullet a la competitivitat, Avast ha classificat els mercats de més segur a més perillós en funció de l’augment d’atacs a URL bloquejades en dies de partit enfront de dies en què no hi ha partit:

1. Alemanya (augment del 35% dels atacs).

2. El Regne Unit (augment del 39% dels atacs).

3. Itàlia (augment del 67% dels atacs).

4. França (93% d’augment dels atacs).

5. Espanya (154% d’augment dels atacs).





Tres consells per a veure partits amb seguretat

1. Tria un mètode de visionat autoritzat. L’única manera de garantir la seguretat dels continguts és veure’ls a través de llocs oficials. Si no es contempla pagar per a veure el partit en streaming, l’opció B és acudir a bars locals que acostumen a retransmetre’l en directe.

2. Pensa abans de fer clic. És fàcil fer clic ràpidament a Internet, però és una de les formes més ràpides de posar-se en problemes. Si creus que estàs fora de perill, però comences a veure contingut sospitós i finestres emergents, observa més a poc a poc i assegura’t de no fer clic a cap enllaç.

3. Utilitza sempre programari de seguretat. Si t’endinses en zones d’Internet que no coneixes i que no saps si són segures o no, el millor que pots fer és tenir un programari de seguretat en el teu dispositiu que t’ajudi a guiar-te per si apareixen URL o llocs maliciosos en el teu viatge de cerca. El programari adequat t’ajudarà a bloquejar les finestres emergents i els llocs perillosos abans que puguin causar danys greus.

Per a més informació sobre com protegir-se en Internet, visita www.avast.com





Per Tecnonews