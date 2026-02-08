Els centres educatius de la Seu ja tenen programades les seves jornades de portes obertes

By:
On:
In: Pirineu
Cartell anunciant les jornades de portes obertes dels centres (Aj. la Seu)
Cartell anunciant les jornades de portes obertes dels centres (Aj. la Seu)

Tots els centres educatius del municipi de la Seu d’Urgell ja tenen programada la seva respectiva jornada de portes obertes que tindran lloc abans de l’inici del procés de preinscripció i matrícula per al proper curs 2026-2027 de segon cicle d’educació infantil, primària i ESO. A més a més de les jornades de portes obertes, alguns centres també organitzen reunions informatives presencials. L’objectiu de tot plegat és donar a conèixer a les famílies urgellenques el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun.

Educació primària

L’Escola Pau Claris serà el primer centre educatiu en obrir portes, del 18 i al 27 de març. Les visites a aquest centre seran lectives. Cal trucar per a concertar hora al 973 352 327.

L’Escola Albert Vives organitza en dues visites guiades en dos torns (10 i 11.30 hores) el dissabte, 28 de febrer, que inclourà també una reunió informativa. Cal trucar per a concertar hora al 973 351 014.

L’Escola Castell-Ciutat ofereix també visitar les seves instal·lacions, trucant prèviament per a concertar hora al 634 770 617.

Per la seva part, el col·legi La Salle realitzarà la seva jornada de portes obertes el dissabte, 28 de març, de 10 a 13 hores (educació infantil, primària i ESO); i una xerrada informativa sobre educació infantil i ESO, a les 9.30 hores.

Aquest centre també ha programat dues jornades d’escola oberta per als dies 4 i 6 de març. Cal trucar per a concertar hora al 973 350 144. I per al dissabte, 18 d’abril hi ha programada una jornada de portes obertes per Cicles Formatius i Llar d’Infants, de 10 a 13 hores.



Instituts Joan Brudieu i La Valira

L’Institut Joan Brudieu organitza portes obertes d’ESO el dimarts, 24 de febrer en tres sessions, a les 18, 18.15 i 18.30 hores, i una reunió informativa a les 19.30 hores.

Aquest mateix institut també obrirà portes el dilluns, 23 de març dedicades al Batxillerat i al Batxibac, també en tres sessions, a les 18, 18.15 i 18.30 hores, i una reunió informativa a les 19.30 hores.

I el dimarts, 24 de març, la jornada de portes obertes s’adreçarà als Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior, IFE i PFI/PTT, en dos torns, a les 18.30 i a les 18.45 hores, i una reunió informativa a les 19.30 hores.

Per la seva part, l’Institut La Valira ha organitzat la seva jornada de portes obertes el dijous, 19 de febrer, a partir de les 18.30 hores. La reunió informativa tindrà lloc a les 19.30 hores al gimnàs del centre.



Dates preinscripció

Les dates de preinscripció per a presentar les sol·licituds per a educació infantil i educació primària, és a dir, d’I3 a 6è de primària, seran del 4 al 18 març. Les sol·licituds de l’ESO es podran presentar del 6 al 18 de març, mentre que per batxillerat seran del 9 al 16 d’abril.

Les preinscripcions seran telemàtiques a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/.

Per a qualsevol dubte o suport al tràmit hom pot adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: telèfon 973 350 010, (extensions 8086/8088) i adreça de correu (educacio@aj-laseu.cat).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]