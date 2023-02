Els centres educatius de la Seu ja tenen programada la seva jornada de portes obertes

L’institut Joan Brudieu. Foto: ARXIU

Tots els centres educatius de la Seu d’Urgell ja tenen programada la seva respectiva jornada de portes obertes que tindran lloc dies abans de l’inici del procés de preinscripció i matrícula per al pròxim curs 2023-2024 de segon cicle d’educació infantil, primària i ESO.

A més de les jornades de portes obertes, alguns centres també organitzen reunions informatives presencials. L’objectiu de tot plegat és donar a conèixer a les famílies urgellenques el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun.





ESO

L’Institut Joan Brudieu organitza la seva jornada de portes obertes d’ESO, per a visitar totes les seves instal·lacions, dimarts 28 de febrer en tres torns: a les 18:00 hores, a les 18:15 hores i a les 18:30 hores. La reunió informativa serà a les 19:30 hores a la sala d’actes del centre.

Per a més informació es pot enviar un correu al mateix institut a l’adreça secretaria@insjoanbrudieu.cat o consultar al web https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu

Per la seva part, l’Institut La Valira ha organitzat la seva reunió informativa per dijous 2 de març, a les 20:00 hores. També es podrà assistir a una visita guiada que tindrà lloc el dilluns 6 de març, de 18:00 a 20:00 hores, però cal demanar cita prèvia, trucant al 973 353 110 o enviant un correu a consergeria@inslavalira.cat Per a més informació es pot consultar el web del centre: www.inslavalira.cat





Segon cicle d’Educació infantil i primària

L’Escola Mn. Albert Vives organitza per al dissabte 4 de març una sessió informativa i una visita guiada en dos torns (a les 10:00 i a les 11:30 hores).

L’Escola Pau Claris celebrarà la seva jornada de portes obertes també el dissabte 4 de març, de 9:00 a 13:00 hores.

L’Escola Castell-Ciutat ofereix també visitar les seves instal·lacions trucant prèviament al 634 770 617.

Per la seva part, el Col·legi La Salle celebrarà la seva jornada de portes obertes el dissabte 4 de març, de 10:00 a 13:00 hores (educació infantil, primària i ESO).





Dates preinscripció Educació infantil, primària i ESO

Presentació de sol·licituds:

Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març.

Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març.

Les preinscripcions seran telemàtiques a preincripcio.gencat.cat

Per a qualsevol dubte o suport al tràmit cal adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.