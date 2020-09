Els catifaires catalans somien amb Tòquio

A més dels Jocs Olímpics, Tòquio havia d’acollir a finals de maig el 8è Congrés d’Art Efímer, una cita per donar a conèixer i reivindicar l’art de les catifes florals, una expressió de cultura popular que a Catalunya té 700 anys d’història. La situació d’emergència per la Covid-19 ha impedit celebrar el congrés tal com estava previst, però els organitzadors, la Coordinadora Internacional de Entidades de Arte Efímero, no han volgut renunciar-hi i ho han festejat amb un projecte únic i virtual.

Les 26 delegacions catifaires d’arreu del món (de Galícia, de Bolsena i la Toscana a Itàlia, de Mèxic, Bèlgica o Corea, a més de Catalunya) no han pogut traslladar-se a Tòquio però sí han confeccionat, des dels seus confinaments, les seves obres d’art floral, que s’han reunit en un vídeo col·lectiu.

D’aquesta manera, com expliquen des de la Coordinadora, s’ha volgut que les catifes estiguessin presents, de manera virtual, “a la ciutat, als cors dels catifaires i al món”. La iniciativa, amb el lema ‘Somiant Tòquio’, també ha volgut ser un agraïment al comitè organitzador japonès, presidit per Yasu Fujikawa.

La Federació Catalana de Catifaires hi ha participat amb una obra que representa un espai dels jardíns del Santuari Kameido Tenjin de Tòquio, famosos per les seves glicines violetes. Les mesures de confinament van alterar les rutines de treball, i la catifa es va haver de dividir en tres parts, que els catifaires d’Arbúcies, del Casal de Mollet i de Caldes de Montbui van confeccionar per separat.

En la catifa, amb disseny de Joaquin Dasquens, s’han emprat fins a 35 colors i textures diferents: serradures i encenalls tenyits, flors boscanes, fulles de diferents plantes i arbres de 14 espècies diferents, tuia, molsa, canyes de bambú, suro tenyit, terra de jardí, sal tenyida, cals, etc. Ha calgut la participació d’una vintena de catifaires amb unes 150 hores de feina

Confessen que el confinament va ser per elles va ser complicat i musicalment poc creatiu: “Ens ha deixat molt desubicades i, a més a més, sense casa pròpia, perquè estàvem en mig d’una mudança. No comptar amb el nostre espai i aquesta parada total de la nostra marxa, just després de l’eixida del nostre disc, ha suposat una pausa obligada”. No obstant això, asseguren que van tenir un moment d’inspiració d’on va sorgir la lletra d’un nou single, Abril 2020, que va estrenar al juliol. “Aquesta cançó va eixir amb un videoclip en blanc i negre –fet amb retalls de vídeos gravats durant el confinament per diferents col·laboracions–, quan ens vam carregar de més força per continuar treballant més que mai”.

Xavi Pendón (clarinet i tenora), Xavi Torras (guitarra) i Jordi Aldunate (contrabaix) conformen el Cat Klezmer Trio. Fan folk de fusió, “clàssics de la música klezmer i adaptacions lliures de tonades de diferents parts del món, per exemple una sardana, un tango argentí o melodies populars andaluses”, expliquen, “amb referents grans clarinetistes com Helmut Eisel, Giora Feidman o Nafture Brandwein”. Per ells, participar al Sons és “una oportunitat per donar a conèixer el projecte i per donar major visibilitat el gènere klezmer, poc programat a l’escena musical de casa nostra”.

La compositora mallorquina (també poetessa i integrant del Trio Marala) Clara Fiol va ser premi Enderrock Balear a Millor artista revelació l’any 2018. El seu nou projecte és Refilars, on revisa la música de la glosa mallorquina. El títol vol ser un homenatge al cant lliure dels ocells, que refilen, i a la mirada innovadora cap a una tradició que es va teixint i tornant a filar a cada passa.

Actuació a l’octubre al CAT

Els finalistes actuaran a l’octubre Centre Artesà Tradicionàrius, a Barcelona, vinculat amb la Fira Mediterrània de Manresa i en el format que les restriccions sanitàries permetin. El guanyador rebrà com a premi la gravació d’un disc, una gira de cinc concerts pels principals festivals i esdeveniments de la música d’arrel i una campanya de promoció i publicitat als mitjans del concurs i a la plataforma Verkami.

