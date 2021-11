Imponents, majestuosos i inalterables, així són els castells. Fortaleses que han vist passar esdeveniments i personatges èpics de la història. I Girona està repleta d’edificacions que et faran sentir com un autèntic personatge de Joc de Trons.

Comencem amb una fortalesa situada a un dels pobles costaners més bonics de Girona, el castell de Tossa de Mar. La fortificació construïda entre els segles XII i XIV, per defensar-se de la pirateria, és l’únic exemple de població medieval fortificada que encara existeix a Girona. A més, la seva ubicació, juntament entre la sorra i el mar, és una de les estampes més apreciades de tota la Costa Brava.

Una altra fortalesa, construïda l’any 1753, és el gegant castell de Sant Ferran, un dels punts més alts de Figueres. El castell cobreix una extensió de 32 hectàrees, que tenia capacitat d’allotjar a més de 6.000 homes i fins a 9 milions de litres de cisternes subterrànies. A més, entre les muralles han succeït grans esdeveniments de la història de la guerra civil d’Espanya. En plena contesa, el fort va ser el lloc on es van refugiar fins a 62 diputats de la República. Sent tal l’aforament republicà, el president d’aquell moment, Juan Negrín va donar el seu últim discurs entre les muralles. També va ser el lloc on es va reubicar gran part de la pinacoteca del museu d’El Prado amb l’objectiu de salvaguardar les obres.

L’últim a destacar, tot i que a la demarcació de Girona hi ha molts més castells amb història per descobrir, és el castell de Peralada. Un autèntic castell medieval que ha vist de tot: incendis, invasions… Per aquest motiu, en l’actualitat queda poc del que va ser. Tot i això, no deixa indiferent. El castell, envoltat d’un jardí de 33.000 m² amb tota mena de plantes, alberga grans col·leccions d’art, ceràmica, pintura i manuscrits, a més d’una espectacular biblioteca com a centre de cultura. I també un restaurant amb estrella Michelin i un casino! Com veuràs no et deixarà indiferent!

Per Alba Martos