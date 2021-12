Els casos actius de Covid-19 tornen a enfilar-se per sobre dels 2.100

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest dimecres per informar de l’evolució de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al país. La xifra total de casos des de l’inici és de 22.823 (+283), i es registren un total de 20.563 altes (+121). El total de defuncions fins a la data és de 140.

Mas ha indicat que la taxa de reproducció se situa en 1,40 i els casos actius han pujat fins a 2.120 (+162). La secretària d’Estat ha apuntat que, després d’uns dies de tendència a la baixa, la presència de la variant Òmicron està tenint els efectes esperats i ja reportats en els països veïns i es comença a traduir en un nombre més alt de contagis diaris.

En aquest sentit, però, ha recordat que “malgrat que es tracta d’una soca molt més infectiva, no té un impacte directe sobre la pressió sanitària, perquè els casos són menys greus”. Actualment hi ha 25 (-3) persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 14 de les quals a l’UCI (+1) –9 amb ventilació mecànica–. A la planta COVID habilitada a El Cedre no hi ha cap persona ingressada.

A banda d’aquesta variant, Mas també ha atribuït l’augment de casos dels darrers dies al gran nombre de proves diagnòstiques que s’han realitzat, especialment coincidint amb les vacances i festius de Nadal. Amb la voluntat de facilitar els autodiagnòstics entre la població, el Govern ofereix dos tests d’antígens gratuïts a tots els residents majors de 6 anys. Fins al moment se n’ha repartit 92.765, el que suposa un 62% de la població. Les persones que encara no l’hagin recollit poden adreçar-se al seu comú per saber com fer-ho.

Mas també s’ha referit a les dades relacionades amb la població escolar, que han davallat respecte a la darrera actualització: hi ha 30 aules en vigilància activa –25 total i 5 parcial– i 53 en passiva.

Pel que fa a la campanya de vacunació, la secretària d’Estat ha indicat que s’han administrat un total de 133.088 vacunes –57.497 primeres dosis, 56.080 segones i 19.511 terceres–, el que suposa que el 80,6% de la població vacunable ja té la pauta completa. Diàriament s’administren al Centre de Vacunació de la plaça de Braus més d’un miler de vaccins, especialment terceres dosis. Segons ha informat Mas, ja s’estan citant persones per rebre-la de fins a 49 anys, i s’anirà baixant l’edat en els pròxims dies.