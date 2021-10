Els casos actius de Covid-19 tornen a enfilar-se per sobre del centenar

La secretària d’Estat, Helena Mas, ha fet l’actualització de les dades sanitàries des de l’inici de la pandèmia de Covid-19. Així, al Principat s’han comptabilitzat 15.462 casos (+28) i es registren un total de 15.219 altes (+6). El total de defuncions fins a la data és de 130.

Actualment hi ha 113 casos actius (+22) i no hi ha cap ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell –ni a planta ni a l’UCI.

Pel que fa al Pla de vacunació, ja s’han administrat 108.083 vacunes –54.678 primeres dosis, 53.113 segones i 282 terceres. Així, actualment el 77,3% de la població vacunable ja ha rebut la dosi completa de la vacuna.

Mas també s’ha referit a la població escolar: actualment hi ha 18 aules sota vigilància activa –5 total i 13 parcial– i 9 en vigilància passiva. En aquest cas, la secretària d’Estat ha informat que el brot de l’Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança de la Massana afecta 34 persones: 29 alumnes, 4 professors i 1 auxiliar. Donada la forta incidència al primer cicle, s’ha decidit confinar totalment les quatre classes que el conformen. Pel que fa al segon i tercer cicle, on hi ha 4 positius en total, es fa el confinament parcial habitual però, com a mesura de prevenció complementària, els alumnes hauran de dur la mascareta durant la resta de la setmana.

Finalment, la secretària d’Estat ha anunciat que a partir de l’1 de novembre l’stoplab mòbil deixarà d’oferir servei per les parròquies. Des del 7 de juny oferia un sistema rotatori a les diferents poblacions per tal de facilitar l’accés de la població al cribratge amb TRA. Des de llavors s’han fet més de 2.600 testos en el conjunt de les set parròquies.