Els casos actius de Covid-19 freguen els 1.300

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat la situació sanitària al país. Així ha informat que actualment hi ha 4.325 casos, 258 nous respecte la darrera actualització, totals de coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra –3.468 del total es corresponen a la segona onada de la pandèmia–.

Hi ha 1.297 casos actius de persones afectades per la malaltia al país, 33 de les quals es troben ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 8 a la Unitat de Cures Intensives (UCI) del mateix centre mèdic. Es registren 2.957 altes –2.143 es corresponen a la segona onada– i 72 defuncions.

El responsable de la cartera de Salut ha reiterat la importància de seguir les mesures preventives per minimitzar el risc de transmissió del virus: ús de mascareta, higiene de mans i distància interpersonal. Precisament, Martínez Benazet ha posat en relleu que “hem de ser molt responsables i evitar, en la mesura del possible, situacions en les quals hi hagi risc de contagi”.

De fet, per cloure la compareixença d’aquest, el màxim responsable de Salut ha agraït “l’esforç” de la ciutadania, així com del teixit econòmic, per seguir les mesures i recomanacions sanitàries. Unes mesures que han permès rebaixar de nou la taxa de reproducció del virus, que se situava aquest dilluns en l‘1,01.