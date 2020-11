Els casos actius de Covid-19 es redueixen a 800

Els casos actius de Covid-19 s’han reduït en 24 des d’aquest divendres i se situen, avui dissabte, en 800. Això és perquè 84 persones han rebut l’alta després de superar la malaltia mentre s’ha confirmat el contagi d’altres 60.

D’aquesta manera, segons les dades facilitades pel Govern, des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat s’han diagnosticat 6.670 persones – 5.812 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 76. Es registren un total de 5.794 altes des de l’inici de la pandèmia – 4.989 corresponen a la segona onada–.

D’entre els casos actius, 20 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i altres 9 a l’UCI, on 3 de les quals requereixen ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 54 aules estan sota vigilància activa –20 total i 34 parcial– i 58 en vigilància passiva.