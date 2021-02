Els casos actius de COVID-19 baixen dels 500 per primera vegada des del desembre

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest divendres al migdia per actualitzar la situació sanitària del coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra, que acumula 10.427 casos totals des de l’inici de la pandèmia, 9.833 altes i 106 defuncions. Actualment hi ha 488 casos actius, una xifra que suposa baixar dels 500 casos. Un fet que no succeïa des del desembre del 2020.

A la planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 14 persones resten ingressades i 11 a la Unitat de Cures Intensives (UCI) –totes requereixen ventilació mecànica–.

A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

Pel que fa a la població escolar, 19 aules estan sota vigilància activa –8 total i 11 parcial– i 20 en vigilància passiva.

En relació amb les vacunes, Mas ha informat que durant la jornada de dijous es van administrar 135 vaccins, que ja n’assoleixen un total de 1.622 –1.298 de les quals són de la primera ronda de la campanya de vacunació–. La secretària d’Estat de Salut també ha informat que la taxa de reproducció del virus se situa en 0,83.