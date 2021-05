Els casos actius de Covid-19 baixen de 200 per primer cop des de l’agost

Els casos actius de Covid-19 han baixat per sota el llindar dels 200 per primer cop des de l’agost, segons ha destacat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença d’actualització de les dades sanitàries i per exposar els principals acords adoptats pel Consell de Ministres. Concretament, aquest dimecres se’n comptabilitzen 197.

Des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 s’han diagnosticat un total de 13.586 casos (+17) i un total de 13.262 persones (+28) han superat la malaltia. El total de defuncions fins a la data és de 127.

D’entre els casos actius, només 3 persones resten ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell: 1 pacient a planta i 2 a la Unitat de Cures Intensives –1 d’elles requereix ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap ingressat.

Pel que fa al pla de vacunació, s’han administrat un total de 32.317 vacunes contra la COVID-19 i hi ha 27.613 persones que tenen, com a mínim, una dosi del vaccí. Martínez Benazet també ha recordat que per tal d’accedir a la vacuna, cal registrar-se o bé al web www.govern.ad/preinscripcio o bé al telèfon 775019. Actualment ho han fet 43.388 persones. El ministre també ha avançat que es preveu l’arribada de nous vaccins durant les properes setmanes, pel que es manté l’objectiu de tenir un 60% de la població vacunada a finals de mes de juny.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 14 aules estan sota vigilància activa –4 en total i 10 en parcial– i 22 en vigilància passiva. Pel que fa al brot relacionat amb un espectacle cultural realitzat la setmana passada, durant les darreres 24 hores no s’han identificat més positius, i la xifra total ascendeix a 23 persones.