Els casos actius baixen amb més de 200 recuperacions i només 64 nous positius en les darreres 24 hores

Els casos actius han caigut aquest diumenge amb les 205 recuperacions i només la detecció de 64 nous positius en les darreres 24 hores. D’aquesta manera, els afectats per Covid-19 des de l’inici de la pandèmia és de 5.383 persones – 4.526 corresponen a la segona onada– i es registren 4.248 altes. El total de defuncions es manté en 75.

Actualment, segons les dades facilitades per govern, hi ha 1.060 casos actius; d’aquest, 19 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 9 a l’UCI (7 de les quals requereixen ventilació mecànica). A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre hi ha 4 persones.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 30 aules estan sota vigilància activa –9 total i 21 parcial– i 13 en vigilància passiva.