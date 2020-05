Els Capricorn podeu recuperar l’interès en l’exercici físic del 18 al 24 de maig

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Estàs neguitós i potser hauràs de comptar fins a deu abans de dir la teva opinió. Si estaves distanciat amb un germà, podeu recuperar el tracte i aclarir algun assumpte.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Pots recuperar l’interès en plaers que tenies aparcats. Et ve de gust donar-te algun caprici. Un viatge previst, sembla que haurà d’esperar. Deixa’t dur per la intuïció.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Pots fer-te enrere en un assumpte sentimental si no et sents prou segur del què sents, ja que vols assegurar-te. Possibles gestions legals o alguna visita a l’advocat.



Cranc



al 21 de juliol

Pot ser que l’economia et preocupi més del que exterioritzes al teu entorn. Amb Mart transitant per Casa IX, entres en una etapa d’especial lluita pels teus somnis.



Lleó



al 21 d’agost

Amb Mart transitant per Casa VIII, les herències o els ajuts econòmics, poden donar-se en les properes setmanes. Barrejar l’amistat i els diners pot donar problemes.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Venus per Casa X, pot inclinar a la conciliació, a cercar la manera d’equilibrar els sectors professional i personal. Etapa de reafirmació i posada de límits en parella.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Amb Mart a Casa VI, pots sentir-te sobrecarregat i hauràs de trobar la manera de desconnectar-te dels problemes laborals. Planeges una escapada, per quan sigui possible.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si estàs interessat en algú, pots donar el primer pas per comprovar si tens alguna oportunitat. Si estàs esperant uns diners, ara pot donar-se una resolució a favor teu.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tens projectes que demanen disciplina i estalvi perquè es puguin dur a terme. No consentiràs que et digui com has de fer les coses. Sobretot a ningú de l’entorn familiar.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si havies perdut interès en l’exercici físic, amb Júpiter retrògrad, pots recuperar l’entusiasme. Tendència a defensar-te de manera vehement. Estableixes més propòsits.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Despeses en allò que t’aporta seguretat. Cerques més opcions pel que fa a la dieta i implementes canvis. Reencontres sentimentals. Possible augment de la descendència.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Mart entra al teu signe i ja no et conformes amb ser soldat ras, tens aspiracions i vols ser tu qui prengui les decisions. Més actiu i hipervigilant. Compte amb l’estrès.