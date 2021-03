Els Capricorn heu de buscar el diàleg del 29 de març al 4 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

El desplegament de la teva voluntat és la teva millor qualitat, aquest és el teu moment que pots aconseguir els teus objectius més ambiciosos. Tot el que comencis aquests dies anirà impregnant d’optimisme i il·lusió, a més amb les teves ganes de triomfar, pots arribar a les fites proposades.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Pots transformar el plom en or; es tracta d’una alquímia interior que et permet canviar algunes situacions que t’estan fent mal. En el treball has de posar aquest toc de gràcia que et fa falta i no deixar les coses per a l’endemà.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Una experiència del passat que no va ser resolta pot reclamar la teva atenció. Podries passar d’ella o ocupar-te’n i assumir-la. Tu ets qui té l’última paraula. Si no estàs satisfet amb el treball, només tens dues solucions o canvies de feina o canvies d’estratègia.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La teva família podria enfrontar-se als teus desitjos i donar-te un ultimàtum, el que provocarà que et desanimis. Analitza amb calma la situació, tal vegada no estiguin del tot equivocats. En el treball si et falta concentració, pots atribuir-ho als teus problemes emocionals, posa’t les piles.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Et vindrà bé sortir, veure món i si la teva economia no t’ho permet, pots passejar, canviar d’aires, de panorama. En el treball, la negativa d’un cap a donar-te el que li demanes pot suposar-te una gran derrota, no et donis per vençut/da, aviat ho aconseguiràs.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tens facilitat per a convèncer a la teva parella, quan més t’interessa, però també has de ser capaç de cedir, quan ella ho desitgi. En el treball hi ha coses que et fan sortir de polleguera, problemes que no es resolen, de poc et servirà queixar-te a crits, busca el diàleg.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

És un bon moment per a promoure la reconciliació i alliberar-te de sentiments foscs que entelen les teves relacions personals. Val la pena viure sense rancunies ni càrregues. En el treball, evita a les persones conflictives, afronta els reptes i els canvis amb il·lusió.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La passió és el motor de les teves relacions però no sempre trobes persones capaces de connectar amb aquesta càrrega de sensualitat, fes-la més subtil i menys evident. En el treball no busquis culpables als contratemps, no pretenguis controlar-ho tot.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Hauràs de multiplicar-te, ja que els compromisos amorosos, socials i familiars et tindran molt ocupat/da, però probablement ho facis tot a gust i feliç. En el treball hauràs de compenetrar-te amb algú amb qui fins a ara no et duies gaire bé.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Parlar és la clau, es tracta de buscar el diàleg constructiu. Cuida la teva salut i porta una vida més sana i ordenada. En el treball confia en el teu sisè sentit, si perceps una situació poc clara aparta’t. El que pot perjudicar-te no es cristal·litzarà, estàs molt protegit/da.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Una situació del passat torna a presentar-se, amb el que no vas saber solucionar, aclarir o assumir, aquest és un bon moment per a fer creu i ratlla. En el treball no t’entossudeixis a imposar les teves idees. Canvia de rumb i adopta noves expressions.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Dibuixa un gran somriure interior quan hagis d’enfrontar-te a qualsevol situació que requereixi domini de les emocions, sortiràs guanyant. En el treball et felicitaran no solament pels resultats, sinó pel teu tarannà, és el moment de relaxar-te una mica.