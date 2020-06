Els Capricorn desprendran un encant especial i poden trencar alguns cors entre el 22 i el 28 de juny

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

S’allunya la confusió de les darreres setmanes. Amb l’entrada del Sol a Casa IV, sents necessitat de reinventar-te i deixar enrere patrons familiars que ja no funcionen.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Es pot presentar una oportunitat afectiva. Una persona que t’atrau mostra interès en tu, però sembla que necessites assegurar-te. Penses seriosament en tornar a formar-te.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

El compte corrent demana que hi posis atenció amb el Sol a Casa II i cercaràs la manera de posar-te al dia econòmicament. Converses familiars per assumptes patrimonials.



Cranc



al 21 de juliol

El Sol entra al teu signe i inicies un nou cicle vital, FELICITATS! Tot i la situació actual, és possible que facis una escapada per retrobar-te amb persones que aprecies.



Lleó



al 21 d’agost

Amb el Sol a Casa XII, et pots mostrar més contingut del que és habitual. Penses en el passat i amb una persona del sexe femení. Els deutes econòmics s’alleugereixen.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Amb Mercuri retrògrad per Casa XI, necessites comprendre el passat per no repetir el mateix en el futur. Nous contactes i noves amistats poden entrar a la teva vida.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Període de sanes indecisions. Això és bo per no precipitar-te, pel que fa al sector afectiu. El Sol per Casa X, et dona un punt d’ambició per progressar professionalment.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Una situació sentimental arriba a un final d’etapa per finalitzar o assolir més compromís. Més desplaçaments en el teu dia a dia. Es repeteixen converses amb els fills.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Amb el bon aspecte de Mart amb Júpiter, possibilitat d’ascens laboral o d’algun tipus de compensació. Molta energia per cremar, però compte perquè pots ser una mica brusc.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Pots trencar més d’un cor, desprens un encant especial i els altres ho perceben. Hauràs de lidiar amb persones de caràcter oposat al teu i caldrà una mica de paciència.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Existeix la possibilitat de que estructuris un sistema de treball des de casa. Accions relacionades amb la salut; analítiques, revisions… Sospeses tornar a ser pare o mare.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tornes a relaxar-te, després d’un temps en que t’has sentit sobreexcitat i un pèl neguitós. Segueix la connexió emocional amb una ex-parella de la que pots tenir notícies.