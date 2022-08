Els candidats a la nova promoció d’agents de Policia comencen les proves

Els candidats a la nova promoció d’agents de Policia han començat aquest dimarts les proves de selecció per a cobrir vuit places vacants. Les primeres que s’han realitzat han estat les físiques, que han tingut lloc a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. S’hi han presentat 15 candidats, 11 homes i 4 dones, que s’han enfrontat al circuit de resistència, habilitat i força.

Es tracta d’un total de 10 exercicis en un recorregut que combina els obstacles amb diverses voltes a l’estadi, ha explicat el sergent Sergi Lechuga, cap de formació de la Policia. Els homes han d’aconseguir completar el circuit en menys de 13 minuts i mig, i les dones en menys de 16.

“Són proves estàndards en l’àmbit europeu que no són excessivament complicades”, ha declarat el sergent. Quant a la presència de dones al Cos, ha posat en relleu que “se’n necessiten més”. “Esperem que les quatre candidates que s’han presentat arribin al final. Seria important per a nosaltres”.

Aquest dimarts també ha tingut lloc la prova de velocitat, consistent en sortir d’un vehicle policial i recórrer 60 metres en el mínim temps possible.

L’examen físic continuarà dimecres amb la prova de muntanya i finalitzà a la tarda amb el test de resistència, de nou a l’Estadi Comunal. Les proves escrites professional i cultural estan previstes per al pròxim 5 de setembre.

Entre els diversos requisits que han de complir els candidats a agent de Policia destaquen ser major d’edat, tenir la nacionalitat andorrana, el títol de batxillerat o un diploma equivalent, disposar del diploma de català de nivell B2 i del permís de conduir andorrà B2, estar lliure d’antecedents penals, i tenir una alçada mínima d’1,60 metres les dones i 1,65 metres els homes.

Els candidats que superin totes les proves, les primeres sense restriccions des de l’esclat de la pandèmia, hauran de passar un període de formació d’una durada màxima de nou mesos. Un cop hagin completat la formació, seran nomenats agents de Policia en període de prova.

Les vuit places vacants per a aquest concurs corresponen a jubilacions i excedències, i se sumen a les que ja s’han anat cobrint els darrers anys. Recordem que des del 2017 la Policia ha anat convocant concursos any rere any per a anar cobrint places. En tot aquest temps, s’han nomenat 68 nous agents de Policia de quatre promocions diferents, la gran majoria per a suplir jubilacions. Aquesta serà la 57a promoció.