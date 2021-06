Els camins del Festival de Senderisme Camina Pirineus Alt Urgell, a punt

L’Alt Urgell ja té a punt els camins dels cinc itineraris del Festival Camina Pirineus, el primer que s’organitza a la comarca. Els darrers dies, la brigada del projecte Camina Pirineus i la del projecte Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) han estat treballant en el desbrossament de tots els recorreguts per tal que estiguin transitables durant la celebració de l’esdeveniment. Aquesta tasca s’ha fet a última hora atès que la vegetació està creixent molt ràpidament a causa de les pluges de primavera. D’aquesta manera, l’organització del Festival s’assegura que els camins estaran en bones condicions de pas.

Ja estan cobertes totes les places del Festival de Senderisme. De fet, alguns dels itineraris van quedar complets al cap de poques hores d’obrir-se el termini d’inscripció, el passat 1 de juny, mentre que la resta estaven omplerts al cap d’una setmana. A causa de les limitacions per les mesures de prevenció sanitària per la Covid-19, el màxim de participants per itinerari es va fixar en vint-i-cinc.

El Festival de Senderisme Camina Pirineus Alt Urgell començarà aquest dimecres, dia 23, amb la ruta guiada des d’Alàs fins a l’ermita de les Peces, poc abans que des d’aquell indret s’iniciï la Baixada de Falles, la més antiga documentada a Catalunya, que enguany es recupera després de segles de no celebrar-se.

Per a dijous, dia de Sant Joan, està programa la ruta d’Estamariu a Bescaran, que transcorrerà entre feixes, ponts i molins fins a arribar al campanar romànic de Sant Martí. Divendres, dia 25, el recorregut guiat es farà per la riba esquerra del Segre en el tram del camí de Sant Jaume que va del pont d’Arsèguel a Pont de Bar. Dissabte 26 tindrà lloc la ruta circular per Calbinyà, Anserall i Sant Esteve del Pont, amb sortida i arribada a la Seu d’Urgell. El Festival es clourà diumenge 27 amb la ruta dels arbres monumentals de Cava.

En l’edició d’enguany, les activitats són gratuïtes per a l’usuari. El guiatge serà finançat per Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Per obtenir el programa complet s’ha d’accedir a la web del Consell Comarcal a l’apartat específic del Festival de senderisme de Camina Pirineus Alt Urgell (www.alturgell.cat/festival-camina-pirineus-alt-urgell) o bé a les oficines de turisme de l’Alt Urgell.