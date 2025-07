Els Camins com a xarxa de comunicació centraran la jornada “Tots a Tost”

Cartell de la 4a edició de “Tots a Tost” (CCAU)

El proper dimecres, 30 de juliol, se celebrarà la quarta edició de la jornada “Tots a Tost”, una iniciativa emmarcada en l’època d’estiu amb la qual es vol fer un record dels pobles que ja fa dècades van iniciar un procés irreparable de pèrdua de població fins a esdevenir despoblats en runes, com és el cas de Tost, a Ribera d’Urgellet, on només queda dempeus la imponent església de Sant Martí, escenari principal dels actes programats.

En aquesta edició es posarà l’atenció en el paper històric i cultural dels camins com a eixos de comunicació entre els pobles i de vertebració entre comunitats al Pirineu. La jornada començarà a les sis de la tarda amb la projecció del curtmetratge El camí d’Ermengol, de Toni Lombarte, que explora la figura del bisbe Sant Ermengol i la seva tasca d’obertura de vies de comunicació cap al sud, configurant el terme del comtat d’Urgell al segle XI.

A continuació, el geògraf Carlos Guàrdia guiarà una caminada fins a l’església de Sant Genís per a recuperar la memòria de les antigues vies de pas de la vall de Tost i redescobrir la seva importància en la xarxa de camins de l’Alt Urgell. Tornats de la caminada hi haurà una estona lliure per a sopar, que se l’haurà de portar cadascú, i ja caiguda la nit començarà el concert del grup Froy Lands, que oferirà un recorregut pels èxits musicals de les darreres dècades del segle XX.

“Tots a Tost” és una iniciativa organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida, RàdioSeu i els veïns de la vall de Tost.