Els Cachafeiro estudien si presenten recurs a l’aute d’execució del Punt de Trobada

La família Cachafeiro estudia quina estratègia seguir després de conèixer que l’aute d’execució de la Batllia els obliga a desallotjar el Punt de Trobada abans del 30 de novembre . Tenen fins al 10 de setembre per presentar recurs. Els nous arrendataris preveuen obrir el nou centre comercial en dos o tres mesos i tenir-lo enllestit en sis etapes.

Xavier Jordana, advocat de la família Cachafeiro, ha de reunir-se amb els seus representats per estudiar l’aute d’execució que els obliga a desocupar el Punt de Trobada abans del 30 de novembre i decidir si presenten recurs. Ho poden fer fins al 10 de setembre. Reconeixen que ha estat un cop dur el termini de quatre mesos que els han donat i alerten que l’empresa podria entrar en fallida i tindria dificultats per fer front als compromisos amb treballadors i proveïdors.

Per la seva part, els nous arrendataris, el grup Pyrénées, ja té el pla d’actuació per a quan es materialitzi el desallotjament del Punt. Calculen un parell o tres de mesos per tornar a obrir a partir de la desocupació de l’edifici i després de fer-hi una primera actuació bàsica. Prioritzaran la seguretat i que compleixi la normativa d’obertura al públic.

Un cop reobert, es mantindran en funcionament dues plantes i mitja de les tres que té l’edifici i després de sis etapes el centre estarà enllestit. D’aquesta manera s’estalviaran fer una reforma integral, que obligaria a tancar durant almenys un any.

Carrefour ocuparà una planta del nou Punt de Trobada i la resta serà un centre comercial, amb comerços i serveis.