Els Bombers fan quatre rescats de muntanya el primer dilluns d’agost

Actuació de rescat del GRAE a prop del refugi d’Airoto (Foto: Bombers Generalitat)

Els Bombers de la Generalitat han informat que les darreres hores, tot coincidint amb el primer dilluns del mes d’agost, han hagut de fer fins a quatre rescats relacionats amb activitats a la muntanya i al medi natural, tres d’ells a les comarques de l’Alt Pirineu. Poc abans de les 2 del migdia, la unitat del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d’Urgell s’ha desplaçat al municipi de Guils de Cerdanya per a rescatar un ciclista que s’havia accidentat a prop del Refugi de la Feixa. Allà han fet la primera assistència al ferit, a qui han immobilitzat la cama abans de traslladar-lo a l’Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà.

Més tard, pels volts de 2/4 de 4 de la tarda, efectius del GRAE i del MAER han hagut d’anar fins al municipi de Lladorre, on un visitant s’havia accidentat mentre descendia des de Certascan. Després de fer-li la primera atenció, l’han evacuat en helicòpter fins a l’heliport del SEM a l’Aeroport Andorra-la Seu, des d’on una ambulància del SEM l’ha portat fins a l’hospital. I ja passades les 5 de la tarda, també al Pallars Sobirà, s’ha rescatat un altre excursionista que en aquest cas s’havia fet una lesió al canell en caure-li a damunt una pedra, a prop del Refugi d’Airoto, al municipi d’Alt Àneu. Aquest visitant ha estat evacuat en helicòpter fins a l’Espitau Val d’Aran, a Vielha.

Prèviament, al migdia -passades les 12- els Bombers també han rescatat una persona que s’havia accidentat mentre feia barranquisme a la Vall d’en Bas (Garrotxa), concretament al riu Gurn. Al ferit se li ha immobilitzat la cama, se l’ha extret de la zona i se l’ha traslladat fins a una ambulància del SEM per a ser derivat a un centre hospitalari.

Ara fa just un mes, els Bombers, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Servei Meteorològic (MeteoCat) van fer una crida conjunta a la població perquè es comportin amb prudència i responsabilitat a la muntanya i al medi natural en general. El Cos de rescat adverteix que actualment a l’estiu -i sobretot durant el juliol i l’agost- han de fer prop de 200 actuacions cada mes, un 40% més que la resta de l’any. Els tres organismes també han recordat els riscos per sequera o per tempestes i han instat els usuaris, i especialment els que no en són experts, a ser conscients de què implica fer activitats al medi natural.