Els Bombers declaren per extingit l’incendi de l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal

El Cos de Bombers ha declarat aquest migdia de dissabte com a extingit l’incendi que es va originar el passat dimecres a la tarda a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal. Des de dimecres, la zona ha estat controlada i custodiada pels Bombers i la Policia i hi ha hagut un flux constant d’efectius i en els moments de màxima exigència hi ha hagut prop de 40 efectius i 10 dotacions treballant a la vegada. Malgrat que el foc es va poder ja posar sota control durant la jornada de dijous, no ha estat fins aquest dissabte que s’ha pogut declarar per extingit ja que les condicions de vent i també les runes acumulades feien revifar petites enceses.
Tal com ja va destacar el cap de Govern, Xavier Espot, durant la visita al lloc del sinistre el dijous, tot i la virulència de les flames i les complicacions provocades pel vent, només s’han registrat danys materials i en tot moment s’ha evitat que el foc s’estengués als edificis veïns o a la zona boscosa. Cal recordar que la CG-5 a l’alçada de l’incendi està reoberta des de dijous al vespre, moment en el qual es va poder assegurar la zona i reobrir la carretera.
Un cop declarat extingit l’incendi, s’ha iniciat la investigació pertinent per a esclarir les causes del foc que han afectat de manera devastadora l’antiga fàbrica. En la investigació hi participen membres del grup de sinistres del Cos de Bombers, la Policia Judicial i el Departament de Seguretat Industrial.