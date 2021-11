Els Bombers de la Generalitat troben viu colgat sota la neu un home extraviat a Setcases (Ripollès)

Els Bombers de la Generalitat han trobat en estat d’hipotèrmia severa l’home que va desaparèixer aquest diumenge durant una excursió per la muntanya a Setcases (Ripollès). A les 15.26h un equip de recerca format per efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i Agents Rurals donaven l’avís de la troballa després d’excavar la neu d’un allau caiguda a la zona de la Font d’en Xavier, al nord de l’estació d’esquí Vallter 2000. Una estona abans, un dels gossos de venteig del Grup Caní de Recerca (GRCR) dels Bombers havia marcat l’indret. Prèviament, els Mossos d’Esquadra havien assenyalat la zona mitjançant el rastreig del mòbil de la víctima. L’home ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

L’home, de 47 anys, veí de Camprodon i amb experiència en muntanya, va aparcar el seu vehicle de bon matí a l’aparcament de l’estació de Vallter 2000 ahir diumenge 28 de novembre. Al voltant de les 9 del matí les càmeres de l’estació el captaven entomant el camí cap a la Portella de Mantet. A primera hora de la tarda la família (16.05h), preocupada perquè no tornava, va donar l’avís als serveis d’emergències.

Així, mentre els Mossos d’Esquadra efectuaven la triangulació del mòbil per establir un perímetre de recerca que superava les 4 hectàrees d’extensió, el GRAE, bombers voluntaris de Camprodon i d’altres parcs de Girona van iniciar una recerca per les Xemeneies, on hi havia hagut una allau, la Portella de Mantet, les Marmotes, Ulldeter i el Coll de la Geganta, entre d’altres indrets. La sensació tèrmica durant la nit ha superat, a estones, els -30º.

A les 7 del matí es desplegava un operatiu que ha arribat a comptar amb 9 dotacions de Bombers, entre elles un helicòpter, dues dotacions del GRCR, GRAE d’Olot i de Cerdanyola del Vallès i bombers dels parcs propers i de la Regió d’Emergències Centre. A mig matí, la meteorologia extrema ha obligat a retirar primer els voluntaris i després els especialistes. Les tasques de recerca sobre el terreny, finalment, s’han reprès a les 13.00h, un cop ha millorat la meteorologia.

A les 15.38, pocs minuts després de descolgar-lo, els efectius han traslladat la víctima, primer en llitera i després en moto de neu, fins les instal·lacions de l’estació d’esquí. Un cop feta la primera atenció per part d’una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), un helicòpter medicalitzat l’ha evacuat a l’Hospital Vall d’Hebron.

Personal de l’estació d’esquí, que immediatament es va posar a disposició i van habilitar l’ús dels telecadires per transportar el personal de recerca, van informar ahir que havien parlat amb ell i que li constava l’alerta per possible mal temps, així que probablement hagués desistit de fer una passejada llarga i estaria per sota el Coll de la Marrana, tal i com, efectivament, ha resultat ser-hi. El fet que el seu mòbil donés senyal i estigués cobert per una operadora estatal i no pas francesa reforçava aquesta hipòtesi.

En l’operatiu de recerca hi han treballat, a més dels efectius de Bombers de la Generalitat, unitats dels Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, experts en suport psicològic, ambulàncies i un helicòpter del SEM, experts en muntanya de la Vall de Camprodon, amics i familiars de la víctima.