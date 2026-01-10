Els Bombers de la Generalitat alerten sobre el risc de fer activitats al medi natural aquest cap de setmana

Els Bombers de la Generalitat fan una crida a la prudència a l’hora de plantejar activitats a la muntanya durant aquest cap de setmana, davant el risc de nevades, vent i allaus. És per això que demanen desistir de fer activitats en zones en què la previsió meteorològica marca probabilitat de nevades i fortes ratxes de vent, factors que eleven el risc d’allaus. De fet, avui dissabte, i segons el butlletí de perill d’allaus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, hi ha risc 4 a l’Aran i la franja nord de la Pallaresa, i 3/2 a la resta del Pirineu occidental. Davant d’aquesta situació, els Bombers de la Generalitat han reforçat la guàrdia de les bases del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) a la Seu d’Urgell i Olot i han redistribuït els efectius per a donar una cobertura més homogènia al territori.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, al Pirineu hi ha risc de ventades entre moderat i alt, segons les zones, amb ratxes que poden arribar als 25 m/s. En cotes altes, el Meteocat informa que hi haurà torb; és a dir, tempestes de neu que, a banda de reduir considerablement la visibilitat, incrementen la sensació de fred. Fins al vespre, també hi ha risc moderat de ventades a les Terres de l’Ebre, el sud de la Plana de Lleida i l’interior del Camp de Tarragona.
Pel que fa a la neu, fins al vespre hi ha risc alt de nevades al Pallars Sobirà i l’Aran i risc moderat a la Cerdanya i l’Alta Ribagorça. Es poden acumular gruixos de fins a 10 cm en cotes a partir dels 900 m. A més, en les darreres hores ja ha nevat en aquestes zones, on s’han arribat a acumular gruixos de fins a 50 cm. Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha activat l’alerta del pla NEUCAT i manté en prealerta el VENTCAT i l’ALLAUCAT. El CECAT ha fet avisos a tots els municipis afectats.
La millora de les condicions meteorològiques demà diumenge, presumiblement, animarà moltes persones a gaudir de la natura. Cal no oblidar, però, que la bonança prevista no elimina el risc d’allaus, per la qual cosa és important no abaixar la guàrdia i mantenir la prudència, ja que la situació pot donar la sensació d’una falsa seguretat. No són estranyes les allaus en dies bons com el que es preveu diumenge, quan es formen les anomenades plaques de vent, la neu nova no té bona adherència sobre la capa inferior i posa en risc l’estabilitat del terreny.