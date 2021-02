Els bombers creen un grup de suport específic de drons

çEl Cos de Bombers, en el marc del laboratori de drons impulsat per Actua Innovació, l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA) i el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), amplia la competència per treballar amb aquesta tecnologia en situacions d’emergències. De fet, en breu tenen la intenció de formar tres pilots més que s’afegiran al que ja hi ha en l’actualitat.

Els drons poden facilitar la celeritat i millorar la resolució de diversos serveis d’emergència com ara els incendis en habitatges, principalment en teulades i xemeneies, focs forestals, caiguda de blocs rocosos, allaus i recerques i rescats de persones perdudes, ja que a més inclouen sensors termogràfics.

En aquest sentit, el director d’Actua Innovació, Marc Pons, ha destacat que “el projecte ha permès testejar el potencial d’aquesta tecnologia en el dia a dia de l’operativa de bombers i acabar de definir com complementar la secció d’audiovisuals – drons al Cos especial per normalitzar-ne i estendre el seu ús en maniobres i operacions.”

Per part del Cos de Bombers, el director adjunt, Jordi Farré ha assenyalat que “normalitzar l’ús d’aquest tipus d’aparells en la resolució dels serveis ens ha de permetre obtenir un grau més de professionalitat i resolució eficaç d’aquells serveis als que fem front quotidianament” .

Treball conjunt amb drons entre diverses entitats del país

El laboratori de drons, a banda de Bombers, Actua Innovació, l’OBSA i el CENMA, pretén integrar altres entitats del país interessades en l’ús d’aquesta tecnologia. L’atractiu marc legal definit pel departament de Transports del Govern pot ser un al·licient per animar les entitats andorranes a desenvolupar noves aplicacions en aquest àmbit i inclús atreure al Principat empreses especialitzades del sector.

A curt termini, un dels objectius del laboratori de drons és posar a disposició de diverses empreses i entitats del país la seva flota d’aeronaus no tripulades.