Els bombers continuen remullant l’estructura de la nau de la Comella perquè queden punts calents

Els Bombers continuen fent rondes de vigilància a la nau de la Comella que es va incendiar aquest dissabte.

Han estat remullant l’estructura amb dos efectius durant tota la nit i han continuat aquest matí. Només en el que portem de diumenge han fet servir fins a 15.000 litres d’aigua.

A causa del material que hi havia a l’interior i que ahir va dificultar les tasques d’extinció, hi ha alguns focus que han tornat a fumejar. Encara que no hi ha perill, es continuarà la vigilància fins a controlar tots els punts calents.