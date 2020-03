El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, han assistit aquest dijous a la celebració de Sant Joan de Déu, patró del Cos de Bombers. Una jornada que serveix per posar en valor la tasca de servei públic, seguretat, proximitat i compromís d’aquest cos envers la ciutadania.

Així, el cap de Govern ha destacat els avenços significatius que s’han fet els darrers anys, com l’aprovació de la Llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, l’augment progressiu dels efectius o la inclusió als pressupostos d’aquest exercici d’una partida per adquirir un nou camió escala.

En el seu discurs, Espot també ha felicitat especialment als “14 bombers que reben les medalles d’or en reconeixement als 25 anys de servei i als dos membres que s’han jubilat enguany”, exemples d’una trajectòria llarga i productiva al servei de l’interès general.

Per la seva banda, el ministre Rossell ha fet també menció especial als 25 anys de la posada en funcionament de la caserna de la Massana. Per al titular de Justícia i Interior, “la descentralització dels efectius que s’ha desplegat al llarg dels anys ha estat un gran encert, que ha permès donar una resposta més ràpida possible en determinades zones”.

Rossell també ha destacat que els pròxims mesos “és previst treballar en el desplegament reglamentari de la llei amb la participació dels sindicats per, si és possible, consensuar unes normes tan importants per al cos”.

Actualment el departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments té un total de 134 efectius: 2 membres de direcció, 5 oficials, 2 sots oficials majors, 27 sots oficials, 75 Bombers, 8 Bombers alumnes, 11 operadors de telecomunicacions i 4 administratius.

Memòria d’actuacions

El transport sanitari continua representant gairebé un de cada quatre serveis dels bombers. Respecte el 2018 han baixat un 15% la xifra de salvaments, que són ara el 7% del total d’actuacions.

El 2019 es va tancar amb 7.570 intervencions però descomptant les de pràctiques purament operatives van ser 5.910, 118 menys que el 2018. L’augment més substancial respecte el 2018 va ser en la xifra total d’incendis. Els bombers van haver d’actuar en 287 focs, un 10% més que l’any anterior. Per contra van baixar un 15% els salvaments, passant de 486 a 412. Per tipus d’intervenció, el transport sanitari continua capitalitzant la immensa majoria d’actuacions amb 4.245 serveis, que representen el 72% del total. Els segueixen per aquest ordre les assistències tècniques, els salvaments i els incendis. Un centenar dels incendis van ser en habitatges, hotels o restaurants i 47 van ser focs forestals. Pel que fa als salvaments els bombers van actuar en 146 accidents de trànsit, en 137 rescats de muntanya, 88 rescats d’animals i 22 rescats en ascensors i per portes tancades.

Redacció/AndorraDifusió