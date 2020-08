Els bombers actuen en una trentena d’incidents per les fortes tempestes

Les precipitacions han agafat desprevinguts a diversos excursionistes. També en una via ferrata on han hagut de fer una intervenció. En zona urbana l’aigua ha estat la responsable de diversos treballs per embussos en canonades o en zones d’obres en curs.

D’altra banda, la tempesta ha afavorit que hagi baixat una llengua de terra i rocs en un tram espanyol de la carretera d’Ós de Civís, on el COEX ha col.laborat amb serveis catalans per obrir carretera al trànsit de nou. El servei de carreteres també ha acudit a una de les zones sensibles a l’aigua, el torrent dels barranc Oriosos, a l’Aldosa de la Massana.

A la banda central i sud del país és on s’han acumulat les concentracions més grans d’aigua. A l’estació de la Comella han recollit 47 litres per metre quadrat, dels quals la gran majoria han caigut entre les 4 i les 5 de la tarda. A Escaldes- Engordany han estat 42 i a Borda Vidal més de 30. A Aixirivall, molt a prop de l’esllavissada que es va produir el 2 de juny, ha baixat una torrentada que tot i la imatge que presentava, ha quedat en res.

A parròquies altes les precipitacions han estat menys, entre 2 i 3 litres per metre quadrat. L’aigua ha fet baixar la temperatura. Entre les 3 i les 4 de la tarda, a parròquies centrals es passava de 29ºC a 16ºC.

Durant la tarda a Pal ha caigut una pedrega que ha deixat el terra emblanquinat.