Els Bessons teniu una bona setmana per a contactes laborals a l’estranger del 7 al 13 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Si creus que la teva parella està frenant els teus impulsos, explica-li el que desitges i posa una mica més de paciència en els teus diàlegs. En el treball si s’acumulen els teus problemes laborals, tracta d’esbrinar la causa abans de queixar-te.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Portes setmanes disposant de certes facilitats per a aconseguir el que et proposes. Continua aprofitant la teva bona sort i projecta abundància i l’obtindràs. En el treball la teva frenètica activitat no minva la teva il·lusió per fer les coses bé. Tindràs una sorpresa.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si estàs de celebració, tracta de no estar en diversos llocs alhora. Et demanaran que miris més per la família que pels teus compromisos socials. Estigues per la família. En el treball excel·lent setmana perquè facis contactes a l’estranger.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Bon moment per a atendre situacions pendents, pot tractar-se d’aclarir equívocs, de retornar el que t’han deixat o de resoldre queixes. En el treball comprendre què és el que produeix les discussions, acaba per ajudar a no tornar a provocar-les.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Considera la teva relació de parella com una plataforma d’evolució per a descobrir qui ets a través de l’altre. En el treball els errors i la tendència a la dispersió pot agreujar un moment laboral delicat. Centra’t i assoliràs el que et proposis.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

No t’interessa prendre partit en les discussions i menys quan es tracta de buscar culpables i criticar, serà millor que et quedis en silenci. En el treball pots demanar comprensió, però si et dirigeixes a persones que estan encara pitjor que tu, no obtindràs resultat.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La teva ansietat és contagiosa, has de mirar de superar aquests estats emocionals. L’amor és molt més senzill i no et complica la vida, sinó que te la fa més agradable. En el treball pots tenir la setmana perfecta, posa’t les piles.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tens la possibilitat de gaudir de la vida i de l’amor. No ho espatllis amb idees negres sobre el teu futur ni la teva existència. Mira el que tens, no el que et falta. En el treball no et precipitis, pots cometre un error i es complicaran les coses.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Sincera’t amb la teva parella o amb un amic. Necessites escoltar una altra opinió respecte a un problema familiar. En el treball de vegades no es resol res, evita el conflicte, que només et durà a un atzucac, calla i espera, sortiràs guanyant.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Els diners estan al teu servei i no a l’inrevés, que no et condicioni la vida ni provoqui discussions, pensa en tot el que posseeixes i no té preu. En el treball no és el teu fort prendre decisions precipitades, però tampoc les demoris tant.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

L’amistat i la confiança són valors tan importants com infrangibles i per si algú et falla li tanques la porta. Aquesta setmana podries creure que t’han traït però no serà així, comprova-ho. En el treball intenta ser més flexible.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Un compromís podria anul·lar-se i provocar el teu empipament, mostra’t comprensiu. Pensa que les coses succeeixen per alguna raó oculta que ja descobriràs. En el treball és possible que un company sol·liciti la teva ajuda. Brinda-la-hi.