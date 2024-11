Els beneficis del grounding

Una persona caminant descalça damunt l’herba (Getty images)

El grounding, o arrelament, és una tècnica que té l’objectiu de reconnectar el cos i la ment amb la Terra, establint una connexió directa amb l’energia natural que ens envolta. Aquesta pràctica es basa en la idea que el contacte amb la Terra (tan físicament com energèticament) ajuda a equilibrar el nostre sistema corporal i a millorar la salut general.

El grounding es fonamenta en el fet que la Terra té una càrrega elèctrica negativa, i el nostre cos pot absorbir aquestes càrregues quan tenim un contacte directe amb ella. El nostre estil de vida modern ens manté gairebé sempre aïllats de la Terra, per mitjà de les sabates o dels sòls sintètics, impedint així aquesta interacció natural.

Quan caminem descalços per superfícies naturals com l’herba, la sorra o la terra, o quan toquem l’aigua natural (com la del mar o d’un riu), el nostre cos té l’oportunitat d’equilibrar-se energèticament. Aquest procés redueix l’acumulació de càrregues positives o radicals lliures, que poden provocar inflamacions o estrès oxidatiu.





Diversos estudis han suggerit que el grounding pot tenir un impacte positiu en la salut física i mental. A continuació, alguns dels principals beneficis associats:

Reducció de l’estrès: El contacte amb la natura i l’energia de la Terra ajuda a disminuir els nivells d’estrès, promovent la relaxació i una sensació de benestar general.

Millora del son: Algunes persones han informat que el grounding millora la qualitat del seu son, ajudant a descansar millor i a tenir un cicle de son més equilibrat.

Reducció de la inflamació: Hi ha investigacions que apunten que el contacte amb la Terra pot disminuir els processos inflamatoris del cos, en gran part a causa de l’efecte antioxidant que pot tenir el grounding.

Millora de la circulació sanguínia: El contacte amb la Terra ajuda a regular la circulació sanguínia, afavorint una millor oxigenació i distribució dels nutrients a les cèl·lules del cos.





El grounding es pot practicar de diverses maneres, algunes de les quals són molt senzilles i accessibles:

Caminar descalç: Fer-ho sobre herba, sorra, terra o qualsevol superfície natural és una de les formes més senzilles de practicar el grounding.

Nedar en aigua natural: Banyar-se al mar, a un riu o a un llac facilita l’intercanvi d’energia amb la Terra.

Meditació a l’aire lliure: Practicar la meditació o el ioga a la natura, en contacte directe amb la Terra, pot afavorir un estat de calma i connexió amb l’entorn natural.

Ús de materials conductors: Algunes persones utilitzen materials com làmines o catifes conductores que es connecten a la Terra per a poder practicar el grounding des de casa.