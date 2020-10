Els bars només podran oferir per emportar

El total de casos de Covid-19 acumulat des de l’inici de la pandèmia se situa en 2.568 casos, dels quals n’hi ha 800 en actiu. 27 estan hospitalitzats, set dels quals a la UCI. Vistes les dades i l’augment de la taxa de reproducció, el Consell de Ministres ha adoptat noves mesures restrictives per frenar els contagis.

A part del tancament de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança durant dues setmanes, també es decreta que tots els alumnes majors de 12 anys hagin de dur obligatòriament la mascareta a l’aula.

Més enllà de les escoles, també s’anul·len les sortides dels usuaris dels centres sociosanitaris, que tampoc podran rebre visites de l’exterior. Igualment, es redueixen els aforaments màxims dels establiments comercials i dels actes culturals, i se suspenen les competicions esportives nacionals, i les internacionals caldrà que siguin aprovades abans pel Govern.

En el sector de la restauració també es fa un pas més i a partir de demà els bars només podran oferir servei per emportar y els restaurants veuran reduït el seu horari a de 12h a 16h pel servei del migdia i de 19h a 24h pel servei de nit.

Així n’han informat els ministres Portaveu, Eric Jover, i de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Per altra banda, el Consell de Ministres també ha acordat que la CASS reemborsi el 100% de les estades hospitalàries a causa de la Covid-19 de més de 8 dies amb tractament a la UCI o de 16 dies amb tractament convencional, una mesura que serà retroactiva.

Més de la meitat de les inspeccions detecten incompliments

El ministre Portaveu, Èric Jover, ha explicat que s’han realitzat 113 inspeccions per controlar que s’estiguessin complint les mesures decretades ara fa dues setmanes, i en més de la meitat, en 57, s’han detectat infraccions. Jover ha assegurat que, malgrat el procés és lent, “s’acabarà sancionant”. Per la seva part, Martínez Benazet ha qualificat de “fenòmen terrible” que més de la meitat de les inspeccions hagin detectat incompliments.

Les sancions poden anar dels 300 als 1.001 euros en casos lleus i més enllà dels 1.001 euros en els casos greus.

Des de l’inici s’han detectat fins a 27 incompliments de l’aïllament de positius o de contactes, i en aquest punt tant Jover com Martínez Benazet han insistit en la necessitat de complir amb les mesures de forma estricta, ja que si no “estem posant en perill” tant a les persones com a l’economia i la societat. “Són cabdals per poder seguir amb la nostra vida”, han manifestat.