Els bars i restaurants tancats i aforament limitat al comerç, noves restriccions anti-Covid a Catalunya

Noves restriccions del govern català per contenir l’increment de contagis de coronavirus de les últimes setmanes. El Procicat ha aprovat el tancament de bars i restaurants i limitar l’aforament dels comerços al 30%. També hi haurà d’haver controls de l’aforament en temps real als comerços de més de 400 metres o centres comercials, a excepció de la venda de productes de primera necessitat. Les mesures entraran en vigor la nit de dijous a divendres i duraran 15 dies.

A més, es produirà la suspensió de congressos, convencions i fires, i el tancament de sales de jocs. Pel que fa a la limitació d’aforaments, també afectarà els mercats ambulants i les activitats esportives. També es tancaran parcs i jardins a les vuit del vespre i no podran obrir els establiments d’oci infantil.

La cita prèvia al comerç no es contempla, de moment, i es prohibeixen els serveis que impliquen contacte físic, que no siguin mèdics, com massatgistes o estètica, excepte les perruqueries.

A l’espera que s’acabin de concretar els aforaments, als locals esportius com els gimnasos es limitaran al 50% i amb cita prèvia.

L’àmbit de la cultura haurà de reduir els aforaments al 50%. Fins ara, operaven a un 70% en algunes zones com Barcelona o Girona i al 100% a les àrees on no hi havia restriccions especials. Hauran de treballar sempre amb seient preassignat i tancaran a les 23 h.

Descartat el confinament perimetral i davant d’uns indicadors que evolucionen, tots, de manera desfavorable, el govern de la Generalitat de Catalunya ja va avançar aquest dimarts que plantejava tancar els bars i restaurants durant 15 dies i que només serveixin comandes per emportar-se. El Procicat ha aprovat també aquesta proposta, així com la suspensió de les competicions esportives no professionals.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que prendre aquestes mesures és “molt dolorós”, però que estan lluny de les de l’inici de la pandèmia. “No és l’esforç del mes de març. Hem de sortir a anar a treballar si no es pot fer a distància, hem d’anar a l’escola, o comprar allò que es necessita. Però demanem un esforç generalitzat”, ha dit.

Per la seva banda, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha dit que “cal actuar avui per evitar un confinament total en les properes setmanes“. “La situació és molt preocupant. Hem pres decisions conscients de les conseqüències econòmiques. El risc de rebrot és extremadament alt”, ha dit.

“La limitació de l’activitat és l’única forma de tallar d’arrel, perquè la gent es relaxa en excés”, considera el Govern català. Aragonès ha insistit en la promoció del teletreball, la reducció al màxim de la mobilitat, i la limitació dels contactes socials. “Cal evitar trobades i anar a veure amics i familiars que fa temps que no veiem. D’aquí 15 dies veurem la continuïtat o no de les mesures”, ha manifestat.

Aquest dimecres el risc de rebrot s’ha enfilat 24 punts i ha arribat als 362, i s’ha constatat un fort creixement d’ingressos hospitalaris. En només una setmana, Catalunya ha passat d’una mitjana de 1.000 nous contagis diaris a 1.600.

Els bars i restaurants, tancats

El govern tanca al públic els bars i restaurants durant 15 dies, i només podran fer menjar per emportar-se. La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), ja ha avançat que recorreran la mesura al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i demanen un pla de rescat del sector.

Aragonès ha anunciat ajudes per al sector, amb una dotació inicial d’uns 40 milions d’euros i una línia d’avals extraordinària per cobrir necessitats de liquiditat i tresoreria a partir de 12.000 euros.

D’altra banda, la Generalitat ha anunciat que proposarà la incorporació al Codi Civil català de la clàusula “rebus sic stantibus”, una clàusula que regula el canvi imprevisible de les circumstàncies en els contractes, en casos com una pandèmia o un terratrèmol. Això permetrà “acompanyar” els negocis que s’aturen i que no poden fer front al lloguer del local.

Les noves mesures han de passar el filtre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però el govern no preveu que la justícia pugui aturar les mesures perquè, segons Aragonès, “són totalment justificades”.

L’esport no professional, aturat

El Procicat també ha aprovat l’aturada de les competicions esportives no professionals. En canvi, les competicions professionals continuen. La Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) ja anunciava aquest dimarts que totes les competicions esportives d’àmbit català, federades, escolars o privades, quedaran ajornades durant dos caps de setmana per ajudar a contenir els brots de coronavirus.

Tot i això, els entrenaments es podran seguir fent amb normalitat i aplicant les mesures i protocols de seguretat establerts fins ara. “La pràctica esportiva és segura. Els protocols s’estan aplicant bé. Hi ha una incidència en el món de l’esport molt baixa, però hem de contribuir a fer que la mobilitat general de la població es redueixi, sobretot per la mobilitat del cap de setmana”, ha dit la consellera Meritxell Budó.

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha demanat corresponsabilitat a la ciutadania: “Les dades ens fan prendre mesures que no ens agraden, però són necessàries. La lluita l’hem de fer entre tots. Ens heu d’acompanyar.”

Multes “dissuasives”

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ha demanat que si es detecta una infracció s’avisi els Mossos o la policia. Les sancions aniran dels 300 euros, les més comunes, als 6.000 euros en cas de reincidència, i ha assegurat que tenen un esperit “dissuasiu”.

Sàmper ha quantificat en 60.000 les denúncies tramitades, 3.000 de les quals ja s’han cobrat.

Pel que fa a l’oferta del transport públic, es mantindrà al 100%. La “millor manera” per no veure les imatges d’aglomeracions al transport públic és “que es redueixi la demanda”, ha dit Vergés.

Impacte a les residències

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha posat de relleu l’increment de contagis que hi ha hagut les últimes setmanes, de 7.000 positius a la setmana a 12.000. “Tot i que fem més proves que mai, està augmentant el percentatge de positius que tenim. És un toc d’alerta importantíssim. La transmissió es du a terme de forma intensa”, ha dit.

Això, sumat a una major flexibilitat en les visites i ingressos a les residències, ha fet que es comenci a veure un impacte a les residències de gent gran. Vergés ha detallat que hi ha 61 residències a Catalunya que tenen un brot actiu.

A més, ha alertat de l’increment d’hospitalitzats a les UCI, ara 189 persones, i ha lamentat la notícia que el Vall d’Hebron hagi començat a restringir les visites als pacients.

