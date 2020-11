Els bars i les cafeteries podran servir a taula els matins

Els bars i cafeteries podran tornar a aixecar les persianes a partir de dimarts. Podran fer servei a taula, però amb restriccions: només podran fer-ho de les 7.00 hores a les 12.00 hores, amb les degudes separacions entre taules i un màxim de dues persones per taula -amb l’excepció dels nuclis convivents-, caldrà un registre dels clients i els comensals hauran de dur la mascareta fins que els arribi la consumició, entre d’altres.

Segons han explicat el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, el canvi respon a criteris tècnics i sanitaris, i compten amb el vistiplau del comitè tècnic.

Aquells establiments que també siguin restaurant, tindran entre les 12.00 hores i les 13.00 hores per ventilar i higienitzar el local abans de començar amb el servei de dinars. Per la tarda, es podrà donar servei només per endur.