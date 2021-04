Els banders treballen amb la policia per acabar el reglament per dur armes

Després que la nova llei que regula els banders els permetés portar elements de defensa i coercitius, ara estan elaborant, assessorats per la policia, un reglament que definirà quins seran aquests elements i com s’utilitzaran.

Pel que fa a el balanç d’atestats del 2020, asseguren que s’han mantingut al nivell d’altres anys. Els banders preveuen enllestir aviat el reglament per poder dur armes. S’anomenarà d’elements de defensa o coercitius i segons assegura el director, Ferran Teixidó, seran “per a moments especials”. Destaquen que la policia els ha assessorat per saber quines eines eren útils en defensa.

Els banders també s’han coordinat amb el cos d’ordre per fer front als actes vandàlics al medi natural el darrer any. Insisteixen en la importància de conscienciar i prevenir, sobretot, ara que la població fa més sortides per esvair-se de la pandèmia.

Pel que fa als controls per excés de foc, Teixidó informa d’un repunt dels atestats enguany. N’ha hagut cinc i ressalta que moltes vegades es produeixen infraccions per desconeixement de la normativa. En relació amb les sancions dels controls de caça i pesca són similars a les de l’any passat i per gossos potencialment perillosos, fins i tot menors, cosa que celebra el director dels banders perquè era l’objectiu de la divulgació feta. Així, ha puntualitzat que els dos atestats per aquest motiu s’han acollit a la reducció per conformitat que es va incloure a la modificació de la llei, ja que es pot reduir l’import de la sanció fins al 40% si es paga immediatament. En aquest sentit, ha destacat que enguany hi ha hagut tres atestats en pesca, dos dels quals s’hi van acollir, i un de caça, que també ho va fer.