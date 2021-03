Els bancs destinen un 49% dels crèdits a les empreses i un 33% als particulars

El tercer informe de l’Andorran Banking Observatory dona a conèixer la distribució dels 6.000 milions d’euros d’inversió creditícia concedits per les cinc entitats bancàries del país, dels quals un 49% corresponen a empreses, un 33% a particulars i un 4% a finançament de l’administració pública. El 14% restant es destina a crèdits llombards, un tipus de préstecs que es concedeixen en banca privada amb la garantia de la cartera de valors que disposa el client.

Pel que fa al suport a l’administració pública, si bé fa deu anys el Govern es finançava exclusivament a través dels bancs del país, la diversificació del deute andorrà ha rebaixat el pes que suporten les entitats bancàries andorranes fins al 51,8%. Aquesta diversificació ha vingut de la mà d’emissions de deute tant en l’àmbit Andorra, com recentment també en l’àmbit internacional.

A més del seu paper en el finançament, el sector bancari també contribueix al desenvolupament econòmic d’Andorra com a generador de llocs de treball qualificats. Actualment els bancs ocupen de manera “permanent i qualificada” a un 5% dels assalariats i la seva activitat representa gairebé un 20% del Producte Interior Brut (PIB).

La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, destaca que “el sector ha estat part de la solució en aquesta crisi gràcies a la solvència i la liquiditat de les entitats fruit del procés d’homologació dut a terme en la darrera dècada”. La publicació detalla que les entitats han estat la corretja de transmissió dels crèdits tous i les carències legals i, a més, les han complementat amb carències sectorials d’abast més ampli per poder arribar a més famílies i empreses amb dificultats.

Els bancs han posat a disposició dels clients 134 milions d’euros en crèdits tous avalats per l’executiu que han servit per donar la liquiditat a empreses i autònoms per superar la crisi i han tramitat més de 350 carències de préstecs per un volum de gairebé 122 milions d’euros. Les entitats, a més, han estat “a prop” del Govern “aportant solucions i finançament” per fer front a les necessitats immediates de la pandèmia.

Per últim, el sector posa de manifest que, per continuar mantenint la seva estabilitat i competitivitat, i en vista cara el al futur acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea (UE), és necessari aconseguir que el Banc Central Europeu (BCE) esdevingui el prestador d’última instància del sistema. A més, mentre no es pugui competir amb igualtat de condicions davant les grans entitats bancàries europees, l’entitat demana que es mantingui l’exclusió de l’activitat bancària del passaport comunitari.