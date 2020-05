Els bancs confien en poder fer front a una hipotètica ‘allau’ de sol·licituds de finançament

L’aturada econòmica provocada per l’emergència sanitària ha deixat molt tocat el sector empresarial del país. Alguns negocis no tindran més remei que tancar la persiana si no reben l’ajuda financera del Govern, a través dels crèdits tous, o dels seus bancs de confiança, amb el préstec de diners a títol personal. No obstant, fonts del sector consultades expliquen que davant la previsible allau de sol·licituds de crèdits i les múltiples despeses que s’hauran d’afrontar un cop se superi la pandèmia “podria produir-se una carència de capital durant els propers mesos”.

Amb l’objectiu de posar cert ordre a la situació i evitar possibles conflictes entre entitats, experts del sector han assegurat que l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) estaria intentant unificar els criteris de concessió de crèdits. Fins ara, Andorran Banking no s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió, tot i que consta que s’hi està treballant.

Per la seva banda, els bancs consultats recorden que cada entitat “té els seus propis criteris a l’hora de decidir si presten diners o no a un client o una companyia”, i aquestes condicions “van en funció dels interessos de cada banc i dels paràmetres econòmics que es fan servir per valorar cada cas”. En aquest sentit, destaquen que malgrat hi hagi certa harmonia quant a objectius comuns, “els bancs són independents entre sí i és normal que els criteris variïn segon l’entitat”. Finalment, deixen en mans de l’ABA la decisió de pronunciar-se sobre la possible unificació dels paràmetres per a la concessió de crèdits personals i empresarials.