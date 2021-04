Els Balança us heu de deixar aconsellar en el treball del 12 al 18 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

L’entrada de Venus en el teu signe, pot ajudar-te a que et mostris més sensible i tendre amb les persones que tens a prop. En el treball ajorna les decisions que afectin a les teves iniciatives laborals, no permetis que ningú et pressioni.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Moment molt dolç per a tu, posa en ordre les teves emocions, perquè és possible que la seducció et porti de cap, moments inoblidables. En el treball pots tenir la sort de col·laborar en un projecte nou, que et reportarà bons dividends.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Pots millorar l’expressió dels teus sentiments, demostrant que el teu cor connecta amb el seu, mostra’t més empàtic/a amb les persones que reclamen la teva atenció. En el treball estaràs a la caça d’un nou projecte on dispersar la teva energia. Sigues positiu.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Uns dies de somni poden convertir-se en tensió si al final de la setmana, xoques amb la teva parella per alguna cosa que no té importància, no siguis tan susceptible. En el treball hi ha moments que t’ocupes més dels altres que de centrar-te en la teva labor.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Si hi ha alguna cosa que et motiva és ajudar les altres persones i aquests dies també aconseguiràs que la vida sigui més agradable per a tots els que estan al teu costat. En el treball és un bon moment per a contactar amb les persones que poden ajudar-te professionalment.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

És una bona setmana per a meditar en solitari, sobre el que t’absorbeix i t’impedeix de vegades pensar en el que desitges ara mateix de la teva vida. En el treball hauràs de deixar les coses clares, tant si es tracta de clients, com si són els teus companys.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si el temor d’estimar o ser estimat et bloqueja, no deixis que les emocions frustrades et generin infelicitat. Analitza el teu comportament i allibera’t de complexos. En el treball deixa que t’aconsellin. Algú que t’aprecia sabrà donar-te un toc que t’ajudarà.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si estàs experimentant certs canvis interiors que afecten a les teves relacions personals, és convenient que t’expliquis i expressis les teves inquietuds. En el treball no et convé deixar-te dur per la ira, no resoldràs res i a sobre tindràs més feina.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si aquesta setmana et toca organitzar alguna moguda, pensa a comptar amb l’opinió de la majoria, en cas contrari la teva autoritat pot crear un conflicte. En el treball demana ajuda si veus que no pots abastar-ho tot, aprèn a delegar.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Hauràs d’estar disposat a escoltar més que a manar. La teva parella et demanarà que et mostris més afectiu, no t’ho prenguis com una exigència sinó com un anhel del seu cor. En el treball et convé esperar uns dies abans de llançar qualsevol proposta nova.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Els problemes del cor solen afectar-te menys que a altres persones i aquest avantatge li vindrà bé a un amic que necessita consol i tu sabràs donar-li el millor consell. En el treball si has de signar un contracte millor de dilluns a dimecres, hi ha millor possibilitats.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Els canvis emocionals solen succeir-se en la teva vida a ritme trepidant. A principis de setmana t’esperen bones notícies. En el treball a paraules nècies oïdes sordes, és la tàctica que has d’emprar aquesta setmana, no deixis que t’afectin els comentaris, tot passarà.