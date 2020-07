Els Balança poden tenir algun maldecap familiar entre el 6 i el 12 de juliol

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Has començat amb molta energia el mes i els altres ho noten. El punt de tensió pot estar en les qüestions domèstiques o de la llar. Potser hauràs d’arribar a algun acord.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Mart per Casa XII, inclina a tractar el món interior per sortir-ne reforçat. Recuperes objectes del passat que et porten records i tot plegat et dona un plus de seguretat.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Podries haver de posar límits a un amic que actua de manera una mica abusiva. Una persona de signe d’Aire, potser Aquari, sembla que mostra interès sentimental en tu.



Cranc



al 21 de juliol

Mart a Casa X pot portar acció al sector professional. Venus per Casa XII afavoreix els amors ocults. Compte amb els embolics que això pot ocasionar d’aquí a unes setmanes.



Lleó



al 21 d’agost

El Sol i Mercuri et traslladen al passat per aprendre alguna cosa valuosa, sempre que facis un exercici d’humilitat. Opcions laborals una mica lluny del lloc on vius.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

Si guardes ressentiment, la venjança no és recomanable, segueix amb el teu camí. Potser hauràs de triar entre dues feines. Vigila bé les teves coses en llocs foscos.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si cerques un col·laborador per un projecte, poden sorgir oportunitats, però no et precipitis, pren-te el teu temps. La família pot donar algun maldecap aquests dies.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La salut pot demanar que li dediquis una mica més de temps, per evitar complicacions. Possible compensació econòmica per un treball realitzat. Augment de l’autoconfiança.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Potser has de posar límits a un pretendent que es fa una mica pesat. Practiques la contenció verbal i ja no ets tan confiat. Has après que no tothom és digne de confiança.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si esperes renovar contracte laboral, tens molts números. Assumptes relatius a l’habitatge et poden impacientar una mica. Si cerques una nova llar, no et precipitis.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Algunes converses poden esdevenir en una bona amistat o fins i tot quelcom més, doncs descobreixes molta connexió. Reactives una sortida laboral que tenies aparcada.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

L’element aigua pot ser un aliat per apaivagar moments de tensió. Trobades familiars, poden fer-te força feliç. El sector de la llar viu un moment de bones oportunitats.