Els Balança heu de parlar amb amor a la família del 3 al 9 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Una diferència d’opinió respecte als comptes pot alterar la convivència familiar. Busca la manera de parlar i resoldre-ho sense alterar-te. En el treball no sempre pots controlar les situacions, el més probable és que et retreguin la teva falta d’humilitat.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Els aspectes que es formen en el teu signe aquesta setmana no són els més idonis per a mantenir la calma, més aviat al contrari, però tu tens l’última paraula, evita conflictes. En el treball una iniciativa es retarda, tracta de veure la part positiva, analitza la situació.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Un amic et farà un comentari, que possiblement t’ajudi a replantejar-te una qüestió emocional que t’està preocupant des de fa algun temps. En el treball un desig serà un fet, però hauràs de projectar-lo i moure’t per a fer-lo realitat.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Amb les emocions alterades no pots prendre decisions, tracta de distanciar-te del que et provoca tanta agitació interna. En el treball els alts i baixos anímics poden afectar al teu rendiment laboral. Procura suavitzar postures i t’ajudarà a evitar un conflicte.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Vigila amb la teva falta de tacte, l’ambient no està perquè gastis ironies ja que pots ferir susceptibilitats i provocar una discussió. En el treball una circumstància fortuïta et pot permetre portar a terme una iniciativa que creies perduda.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Amb tu l’amor és un valor segur, però no has de resistir-te als canvis. Si la vida et proposa una nova aventura i t’ho pots permetre, viu-la com si fos una única oportunitat. En el treball hi ha canvis, però no et preocupis tot indica que seran positius.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

És un moment de parlar amb amor a la teva família, pares o amb les persones que solen estar incondicionalment al teu costat. Obre el teu cor i expressa’t. En el treball tens una persona a prop que pot necessitar també la teva ajuda en una situació que se li escapa de la mans.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La situació que no et convingui s’allunyarà de tu. No et resisteixis, simplement deixa fluir el que la vida et proposa en proximitat i en solitud i descobriràs com et fa créixer. En el treball setmana de desconcerts un dia pots endur-te un desencís, i un altre lloances.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Un problema d’última hora podria alterar els teus plans, hauràs d’adaptar-te a aquesta circumstància i acabarà sent millor del que esperaves. En el treball si busques la manera d’evadir-te, el més probable és que la trobis, però vés amb compte.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

T’hauràs de donar per vençut/da, ja que la teva parella es mostrarà molt persuasiva i et rendiràs als seus encants. Si el teu cor està buscant amor aquesta setmana el trobaràs. En el treball una experiència professional molt profitosa et donarà més d’una satisfacció.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Una persona molt propera podria donar-te una lliçó d’amor que no t’esperes. Encara que això no passi amb freqüència, a tu t’ho demostraran. En el treball si has de supervisar les obligacions d’algú del teu equip i no et cau massa bé, fes un esforç i allibera’t de prejudicis.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Canvia d’actitud quan vegis que el teu comportament només et porta complicacions. Reconsidera la teva postura i medita sobre el que li demostres a la gent. En el treball encara que no et sentis amb ganes de treballar, si fas un esforç les oportunitats et recompensaran.