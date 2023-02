Els Armats de la Seu d’Urgell fan una crida a incorporar nous membres

Pili Peral, Maria Rosa Sort i Nieves Miguel, membres de l’Associació d’Armats de la Seu (RàdioSeu)

L’Associació d’Armats de la Seu d’Urgell fa una crida a incorporar nous membres. L’entitat urgellenca ha convidat tothom qui vulgui introduir-se en aquesta tradició a afegir-s’hi, perquè consideren que actualment necessiten comptar amb més gent per a mantenir la seva participació a la Processó de Divendres Sant, que enguany es durà a terme el dia 7 d’abril.

Pili Peral, presidenta dels Armats, i la secretària de l’entitat, Nieves Miguel, han detallat que ara mateix el que més necessiten són llanceres i llancers, com també cornetes que s’hi vulguin estrenar o bé reincorporar-s’hi. Pel que fa a tambors i bombos, en canvi, actualment ja estan tots coberts, tot i que si hi ha gent que s’hi vol incorporar amb aquests instruments també seran benvinguts.

Tant per als qui s’hi vulguin incorporar com per als que en formen part, els Armats ja han començat els assajos per a la Processó. El grup es va començar a trobar al començament de gener i es troben els diumenges de les 5 a les 7 de la tarda, al Centre Cívic l’Escorxador. A les sessions que s’han fet fins ara ja hi ha assistit força gent, però es manté la porta oberta perquè se n’hi afegeixin més. Pel que fa específicament a les llanceres, les proves es començaran a fer dissabte 25 de febrer, de les 4 a les 6 de la tarda, a la pista situada davant el Parc de Bombers.

Des dels Armats valoren especialment el fet que es tracta d’una associació en què hi ha molt bona relació entre els seus membres i que procuren que quan hi entra un nou component “s’hi trobi bé des del minut zero”. A la crida per incorporar nous membres s’hi ha afegit també Maria Rosa Sort, sòcia honorífica de l’associació, que espera que d’aquesta manera es pugui mantenir la tradició.