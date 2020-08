Els Àries poden tenir despeses inesperades entre el 3 i el 9 d’agost que els faran trontollar l’economia

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Els somnis poden portar-te al passat per comprendre què cal canviar per avançar. Una despesa inesperada pot fer trontollar una mica l’economia. Fes previsió i estalvi.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La vida demana que actuïs amb celeritat i que siguis adaptatiu pel que fa a l’economia. Si cercaves alliberar-te d’un tema familiar que pesa massa, ara sembla bon moment.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Cerques la manera de trobar un camí diferent, especialment pel que fa a la professió, doncs vols distingir-te. Algunes novetats pel que fa als veïns o la comunitat on vius.



Cranc



al 21 de juliol

Si et senties insegur o no gosaves dir la teva, et pots sentir amb coratge per defensar el que és teu. Una persona estrangera pot mostrar el seu interès sentimental en tu.



Lleó



al 21 d’agost

Si t’entossudeixes en una qüestió professional podries perdre de vista les oportunitats. Obre la ment. Si es barregen amistat i sexe, sigues clar per evitar desil·lusions.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Hi ha una evident preocupació pel futur econòmic, però no tot és treballar i atendre obligacions, deixa temps per relaxar-te i divertir-te. Un amor del passat et busca.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Una amistat pot passar per canvis importants. Positiva transformació al sector material. Has après a gestionar millor l’economia. Discrepàncies amb la família política.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tendeixes a repetir alguns costums, a vegades nocius per tu. Un canvi d’hàbits pot fer-te sentir millor. Un viatge s’ajorna, però pots fer altres coses que t’agraden.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Possible oportunitat laboral del teu interès. Renoves interessos i et planteges estudiar novament. En l’amor demanes sinceritat i si no ho veus clar, no t’involucraràs.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Una persona mostra el seu interès amorós, però no estàs massa receptiu. Noves amistats entren a la teva vida. A la feina, les coses milloren i pots relaxar-te una mica.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El teu món interior està revolucionat i tens moltes idees i plans de futur. Tocarà tenir una mica de paciència. Activitats divertides amb els fills i moments inoblidables.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Moltes despeses, però si apliques el que has après ho gestionaràs amb èxit. Guanyes en seguretat personal. Un amor del passat et vigila en silenci per les xarxes socials.