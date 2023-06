Els arbusts més aromàtics per al jardí

Un romaní florit (iStock)

Els arbusts són una peça essencial d’un jardí i, sobretot, no poden faltar els que estan formats per un ampli ventall de flors aromàtiques. Són molt agradables a la vista i a l’olfacte. Destaquem alguns dels arbusts que no poden faltar al jardí:

Lila

La lila no exigeix moltes cures. Les seves flors són de color lila, però en algunes espècies són roses, violetes o blanques.

Dama de nit

Deu aquest nom al seu comportament: a la nit, les seves flors desprenen un perfum intens, característic i molt agradable.

Lligabosc

És un arbust que es comporta com una enfiladissa, les flors de la qual, amb forma de campana, es destaquen per la dolçor del seu perfum. Cal anar amb compte, perquè són invasives.

Gardènia

Aquest arbust perenne també pot viure en tests, fet pel qual, al costat de la seva bellesa i la seva fragància, la fan una planta molt sol·licitada per a espais interiors.

Llorer

Aquest arbust és molt conegut pels seus usos gastronòmics, derivats precisament de la intensitat de la seva agradable aroma. Al jardí, la seva presència garanteix frescor i, a més, un fullatge verd i brillant.

Gessamí

Les seves flors (blanques o grogues) tenen una aroma molt característica, intens i dolç. En aromateràpia, s’utilitza com a afrodisíac, analgèsic, antidepressiu i relaxant muscular.

Romaní

Aquest arbust, és perenne, frondós i molt ramificat. Té una olor forta i és molt aromàtic. Es fa servir en la medicina tradicional a causa de les seves nombroses propietats, sobretot antioxidants.





Per Consumer/eroski.com