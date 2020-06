Els aparcaments d’Escaldes-Engordany seran més barats per als usuaris de la targeta AD+

El comú d’Escaldes-Engordany ha acordat la rebaixa del preu públic d’alguns serveis, en especial el dels aparcaments. Una rebaixa que no s’aplica directament al tiquet individual, sinó a la targeta AD+, que tindrà descomptes fins al 60% per equiparar-ne el preu amb el d’altres parròquies.

A partir d’ara utilitzar els aparcaments d’Escaldes-Engordany serà més barat per als usuaris de la targeta AD+. Si fins ara el descompte que s’aplicava als usuaris era del 50% sobre el preu real, a partir d’ara serà del 60.

Una decisió que s’ha pres aquesta setmana en consell de comú i que té com a objectiu equiparar el preu amb el de la resta de parròquies.

Un aspecte de funcionament del sistema fa que de moment la rebaixa només es pugui aplicar a la targeta i no en el preu de l’hora senzilla, tot i que no es descarta, segons explica la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili.



També s’ha rebaixat el preu de l’aparcament del Madriu per potenciar-ne l’ús. El comú ha vist que són molts els que pugen i aparquen a la carretera per no haver de pagar. Per això ha acordat fixar un preu més baix d’un euro per 12 hores i dos euros per 24.

Malgrat que amb el preu anterior tampoc es cobria la despesa que costa el lloguer, el comú ha acordat la rebaixa per oferir un servei millor i ordenar la zona. El comú també ha rebaixat el preu de lloguer d’alguns contenidors d’envasos i de la piscina comunal.