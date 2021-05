Els animals domèstics preferits pels nens

Viure amb animals a casa aporta molts beneficis entre els infants. Les mascotes formen part de la família i són uns companys molt especials per als nens. Conviure amb un animal és un gran aprenentatge, ja que se n’han de fer càrrec i això significa respecte, estima i responsabilitat.

Gossos: La majoria d’experts els apunten com la millor opció, tot i la feina extra que suposa treure’ls a passejar, ja que són els que demostren més afecte cap a les persones amb les quals conviuen. Això si, cal triar la raça que s’ajusti a la manera de viure de la família.

Gats: Són independents i poden arribar a fer alguna esgarrapada sense voler. Malgrat això els gats que estan acostumats als petits, s’adapten fàcilment a ells i són molt pacients.

Rosegadors: Els conills són molt tranquils i no obliguen a estar molt pendent com altres espècies. Però són porucs i això pot ser contraproduent per als nens menors de cinc anys, ja que tan petits, els nens no poden arribar a comprendre com és el conill i què necessita. Per la seva banda els hàmsters són perfectes per tenir un primer contacte amb els infants i també els conills porquins són molt compatibles amb els nens.

Per Tot Sant Cugat

Font: Paresinens.cat