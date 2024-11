Els amics de les Arts actuaran al Prat del Roure per a celebrar els seus vint anys de trajectòria

La formació musical catalana actuarà a Escaldes el 10 d’octubre de 2025 (Els Amics de les Arts)

La sala del Prat del Roure serà l’escenari on el pròxim 10 d’octubre de 2025 (21.30 h) actuaran Els Amics de les Arts per a celebrar amb el públic andorrà els seus 20 anys de carrera musical. Així, la banda catalana inclou Escaldes-Engordany com a parada obligada en la seva gira especial, que té com a objectiu compartir amb els assistents dues dècades plenes de música, èxits i emocions.

El concert dels Amics de les Arts formarà part de la nova edició del cicle Transversals 2025, que busca la confluència de disciplines i de persones de procedències diverses per a generar un interessant espai de transformació i aprenentatge.

Les entrades es posaran a la venda a partir d’aquest dilluns 25 de novembre a www.e-e.ad a un preu de 25 euros.