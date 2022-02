Els alumnes realitzen una enquesta amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència

Aquest divendres ha tingut lloc l’activitat virtual en celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència (Women in Science Day) que se celebra l’11 de febrer per reivindicar el paper, encara desigual, de la dona també en aquest àmbit de la nostra societat i en el nostre país.

Andorra Recerca + Innovació ha dinamitzat amb les escoles de batxillerat de l’Àgora International School, l’Escola Andorrana, el Col·legi Sant Ermengol, el Lycée Comte de Foix, i alumnes de 4t del British College, una activitat que tenia com a objectius:

Promoure la reflexió entorn l’educació i la igualtat de gènere.

Fomentar el desenvolupament i talent en el món STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

Reflexionar sobre el nostre passat i present i promoure la proactivitat per fer front a reptes futurs.

Treballar amb equips multidisciplinaris per fomentar la col·laboració i esperit crític.

Els alumnes participants, més d’una setantena, havien respost prèviament una enquesta per valorar la seva pròpia percepció de les desigualtats de gènere. Els resultats de l’enquesta han mostrat que la percepció de l’actualitat és diferent segons el gènere de l’enquestat/da, havent-hi una major sensibilitat per les desigualtats actuals per les noies que pels nois. Així i tot, hi ha un consens comú que en el passat hi havia desigualtat i que la vocació professional ha de prevaldre per davant dels estereotips a l’hora d’estudiar i escollir professió.

S’ha pogut constatar que hi ha una manca de referents femenins, sobretot en els llibres de text, que aspectes com la maternitat afecten de forma desigual i condicionen el futur professional d’homes i dones, que a poc a poc es va trencant amb molts estereotips patriarcals preestablerts, però que malgrat els indicadors positius, cal continuar treballant per una realitat i un futur paritaris.

Després del treball reflexiu per grups, marcats per les temàtiques S-T-E-A-M, s’han posat en comú els reptes de futur per al Principat, que s’han plasmat en un mural compartit.

Tots els grups han estat d’acord i han arribat a conclusions similars sobre les desigualtats que afecten la bretxa salarial, la corresponsabilitat familiar, l’esperit crític en la denúncia de les desigualtats, la necessitat de millorar la situació en altres indrets del món amb una realitat molt llunyana a la nostra (accés a l’educació, a la professionalització, etc.), fomentar la llibertat d’elecció i millorar encara la representació femenina en tots els àmbits de responsabilitat (política, empresarial…), i acabar amb el tracte diferencial segons el gènere en qüestions que són d’àmbit estrictament professional.

Alumnes, professorat i investigadores d’Andorra Recerca + Innovació han valorat molt positivament la dinàmica, que ha establert lligams entre les generacions del futur i les investigadores del present.

Andorra Recerca + Innovació agraeix la participació de totes les escoles i es posa a disposició de la societat andorrana per millorar-ne el futur, no només en el seu àmbit de treball, sinó també per una societat més igualitària, també en les ciències.