Els alumnes dels tres sistemes educatius reben un taller en nivologia i actuació en casos d’allaus

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, juntament amb la col·laboració del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, impulsen, un any més, un taller de nivologia i actuació en casos d’allaus per a estudiants d’entre 10 i 14 anys dels tres sistemes educatius del país. L’objectiu d’aquesta iniciativa –que s’emmarca en el curs de capacitació bàsica en protecció civil per a sensibilitzar-los davant de situacions de riscos naturals que s’imparteix cada any a les escoles des de 2012– és donar una formació pràctica perquè els joves actuïn de manera correcta i ràpida en una situació de risc o d’emergència.
El taller específic de nivologia i actuació en casos d’allaus, que s’allargarà fins al 9 de març, és un curs sobre el terreny en què participen 168 alumnes de 13 i 14 anys de l’Escola Andorrana; així com 412 d’entre 10 i 11 anys dels sistemes educatius espanyol i francès, a través de l’Àrea de Formació Andorrana. Els alumnes fan pràctiques de nivologia amb lectura del Butlletí de Perill d’Allaus i pràctiques de recerca en allaus amb utilització del material de rescat com el Detector de Víctimes d’Allaus (DVA), la pala i la sonda.
Al tractar-se d’un curs pràctic, les estacions d’esquí faciliten els seus professionals i un espai per a poder dur a terme el taller a les seves instal·lacions. A més, l’equip formador compta amb efectius del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i de la Creu Roja Andorrana.
Tot i que el gruix important de sessions del taller s’inicien aquesta setmana, el passat mes de desembre alumnes d’entre 16 i 18 anys del Lycée Comte de Foix ja van cursar aquesta activitat en el marc de l’optativa “activitats de natura”. Així, és el segon any que alumnes del centre francès cursen aquest taller amb la voluntat de disposar dels coneixements necessaris, ja que són els qui tenen més probabilitats de sortir a la muntanya de forma autònoma.